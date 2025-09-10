В сфере авиаперевозок существует ряд неписаных правил, призванных улучшить опыт каждого на борту самолета. Однако, не все путешественники придерживаются их.

Такое пренебрежение не только усложняет работу экипажа, но и приводит к проблемам, которых можно было бы избежать на высоте 30 000 футов. Об этом рассказывает стюардесса Барбара "Барби Бак" Бачиглери, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

Каких неписаных правил следует придерживаться авиапассажирам?

Стюардесса подчеркнула важность практичности для путешественников, посоветовав пассажирам хранить туфли на шпильках в чемоданах. Она отметила, что обувь на высоких каблуках может привести к дискомфорту во время передвижения по аэропорту и представлять угрозу безопасности в случае возникновения чрезвычайной ситуации на борту самолета.

Я никогда не ношу каблуки... во время эвакуации их пришлось бы снять, чтобы не повредить,

– говорит она.

Барбара вспомнила и о пассажирах, которые стремятся немедленно попасть на рейс – люди, ожидающие в терминале, должны воздерживаться от создания очередей во время посадки. Стюардесса предпочитает подождать до конца, пока все сядут, а потом тихо зайти.



Стюардесса призывает пассажиров не создавать толпу во время посадки / Фото Unsplash

Говоря о гигиене во время полета, Бачиглери посоветовала путешественникам быть осторожными при пользовании уборными, особенно если на полу есть разлитые жидкости.

Она также отметила, что, несмотря на то, что одеяла и пледы, которые предоставляются на борту самолетов, стирают, ими пользоваться тысячи пассажиров.

В общем, стюардесса призвала путешественников обращаться к бортпроводникам с любыми проблемами, одеваться должным образом и стараться сохранять позитивный настрой в течение всего путешествия.

Что еще нужно знать об авиапутешествиях?