У сфері авіаперевезень існує низка неписаних правил, покликаних покращити досвід кожного на борту літака. Однак, не всі мандрівники дотримуються їх.

Таке нехтування не лише ускладнює роботу екіпажу, але й призводить до проблем, яких можна було б уникнути на висоті 30 000 футів. Про це розповідає стюардеса Барбара "Барбі Бак" Бачіглері, пише 24 Канал з посиланням на Express.

Яких неписаних правил слід дотримуватися авіапасажирам?

Стюардеса підкреслила важливість практичності для мандрівників, порадивши пасажирам зберігати туфлі на шпильках у валізах. Вона зазначила, що взуття на високих підборах може призвести до дискомфорту під час пересування аеропортом і становити загрозу безпеці в разі виникнення надзвичайної ситуації на борту літака.

Я ніколи не ношу підбори… під час евакуації їх довелося б зняти, щоб не пошкодити,

– каже вона.

Барбара згадала і про пасажирів, які прагнуть негайно потрапити на рейс – люди, які очікують в терміналі, повинні утримуватися від створення черг під час посадки. Стюардеса воліє почекати до кінця, поки всі сядуть, а потім тихо зайти.



Стюардеса закликає пасажирів не створювати натовп під час посадки / Фото Unsplash

Говорячи про гігієну під час польоту, Бачіглері порадила мандрівникам бути обережними під час користування вбиральнями, особливо якщо на підлозі є розлиті рідини.

Вона також зазначила, що, попри те, що ковдри й пледи, які надаються на борту літаків, перуть, ними користуватися тисячі пасажирів.

Загалом, стюардеса закликала мандрівників звертатися до бортпровідників з будь-якими проблемами, одягатися належним чином і намагатися зберігати позитивний настрій протягом усієї подорожі.

