Перед тем, как отправляться в другую страну, всегда следует предварительно ознакомиться с местными обычаями и традициями – ведь иначе можно не только не поладить с местными, но и получить неприятный штраф.

В частности, внимательными к своей одежде стоит быть в популярной курортной Испании – ведь за одну ошибку в одежде можно получить штраф до 300 евро, сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

Какую одежду нельзя носить в Испании?

Если вы поплавали в море и отправляетесь на прогулку по испанскому городу, или просто возвращаетесь в отель, проследите за тем, чтобы иметь с собой одежду. Ведь за прогулку только в плавательных шортах или бикини вне пляжа можно получить немалый штраф.

Пребывание с "обнаженной грудью" в общественных местах, и особенно на набережных и прилегающих улицах, может привести к проблемам с законом. Новые запреты ввели в попытке сохранить общественное приличие и уменьшить деструктивное поведение в районах, где особенно много туристов.

Эти правила, впрочем, действуют не во всей стране, а только в некоторых частях Испании, где особенно много курортов: в Барселоне, Пальме, а также на некоторых частях Канарских островов.

С другой стороны, туристов также предостерегают и от ношения вуалей или одежды, закрывающих лицо – например никаб или паранджа, внутри официальных зданий. Это не запрещено в общественных местах, и местные протоколы безопасности могут требовать от посетителей временно показать лицо при входе в ратушу, или любое другое административное здание.

Кроме того, во время путешествий по Испании путешественникам советуют также иметь при себе удостоверение личности на случай, если полицейские потребуют его. А игнорирование прямых требований полицейского может рассматриваться как "неповиновение" и является уголовным преступлением.

