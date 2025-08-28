Перед тим, як відправлятися до іншої країни, завжди слід попередньо ознайомитися із місцевими звичаями та традиціями – адже інакше можна не тільки не порозумітися з місцевими, але й отримати неприємний штраф.

Зокрема, уважними до свого одягу варто бути у популярній курортній Іспанії – адже за одну помилку в одязі можна отримати штраф до 300 євро, повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Mail.

Який одяг не можна носити в Іспанії?

Якщо ви поплавали у морі та відправляєтеся на прогулянку іспанським містом, або ж просто повертаєтеся до готелю, простежте за тим, аби мати з собою одяг. Адже за прогулянку тільки у плавальних шортах чи бікіні поза пляжем можна отримати немалий штраф.

Перебування з "оголеними грудьми" в громадських місцях, і особливо на набережних та прилеглих вулицях, може призвести до проблем із законом. Нові заборони ввели у спробі зберегти громадську пристойність та зменшити деструктивну поведінку у районах, де особливо багато туристів.

Ці правила, втім, діють не у всій країні, а тільки у деяких частинах Іспанії, де особливо багато курортів: у Барселоні, Пальмі, а також на деяких частинах Канарських островів.

З іншого боку, туристів також застерігають і від носіння вуалей чи одягу, що закривають обличчя – як-от нікаб чи паранджа, всередині офіційних будівель. Це не заборонено у громадських місцях, та місцеві протоколи безпеки можуть вимагати від відвідувачів тимчасово показати лице під час входу до ратуші, чи будь-якої іншої адміністративної будівлі.

Окрім того, під час подорожей Іспанією мандрівникам радять також мати при собі посвідчення особи на випадок, якщо поліцейські вимагатимуть його. А ігнорування прямих вимог поліцейського може розглядатися як "непокора" та є кримінальним злочином.

