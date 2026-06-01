Тысячи граждан США бегут в Канаду: среди причин называют Трампа

Канада упростила правила получения гражданства по происхождению, что вызвало настоящий ажиотаж среди тысяч людей по всему миру. Наибольшую активность демонстрируют жители США.

Как пишет CBC News, именно жители США составляют почти половину новых владельцев гражданства. Многие из них объясняют свое решение политической ситуацией в Соединенных Штатах и желанием иметь альтернативу на случай ухудшения обстановки в стране.

Что изменилось в законодательстве Канады?

Ранее гражданство Канады по происхождению было доступно только первому поколению лиц, рожденных за пределами страны. Однако после судебных решений, которые признали такие ограничения неконституционными, правила были пересмотрены. Законопроект C-3 позволил претендовать на гражданство людям, чьи предки эмигрировали из Канады даже несколько поколений назад.

За первые три месяца после изменений канадская иммиграционная служба выдала 4075 сертификатов гражданства по новым правилам. В то же время количество заявок продолжает стремительно расти.

Кто получил больше всего разрешений?

По данным канадских служб, больше всего успешных заявок поступило от граждан США

– одобрение получили 1955 человек. Второе место занимает Мексика с 900 заявителями, а третье – Великобритания, где право на гражданство подтвердили 140 человек.

Иммиграционные юристы отмечают, что многие американцы рассматривают канадский паспорт как своеобразный "план Б". Среди причин, которые чаще всего называют заявители, – опасения относительно политического будущего США, желание защитить права своих детей, а также возможность беспрепятственно переехать в Канаду в случае кризиса.



Что изменилось в законодательстве Канады / Фото Pexels

Как получить гражданство Канады?

В то же время процесс получения гражданства остается довольно сложным. Заявители должны доказать свое происхождение, предоставив архивные документы о рождении и браке своих предков. Из-за резкого роста спроса архивные учреждения и государственные службы Канады уже столкнулись со значительной нагрузкой.

Только в провинции Квебек с начала года поступило около 3800 запросов на поиск архивных документов от иностранцев. В результате срок рассмотрения дел увеличился с пяти до двенадцати месяцев. Сейчас в канадской иммиграционной системе накопилось более 70 тысяч нерассмотренных заявок. Всего по новым правилам сертификаты гражданства уже получили выходцы из 44 стран мира.

Что этому предшествовало?

Ранее мы уже писали, что США отличились более жесткой миграционной политикой. Правительство США прибегло к ряду шагов, в частности:

сокращение программ временной защиты,

ограничение приема беженцев,

а также ужесточение требований к получению студенческих и рабочих виз.

Отдельные гуманитарные программы также были существенно пересмотрены и усложнены. Представители Демократической партии в Конгрессе заявляют, что Белый дом фактически "усложняет легальные пути иммиграции".