Як пише CBC News, саме мешканці США становлять майже половину нових власників громадянства. Багато з них пояснюють своє рішення політичною ситуацією у Сполучених Штатах та бажанням мати альтернативу на випадок погіршення обстановки в країні.

Дивіться також Мільйони іммігрантів під ударом: США закривають звичний шлях до грін-карти

Що змінилося у законодавстві Канади?

Раніше громадянство Канади за походженням було доступне лише першому поколінню осіб, народжених за межами країни. Однак після судових рішень, які визнали такі обмеження неконституційними, правила були переглянуті. Законопроєкт C-3 дозволив претендувати на громадянство людям, чиї предки емігрували з Канади навіть кілька поколінь тому.

За перші три місяці після змін канадська імміграційна служба видала 4075 сертифікатів громадянства за новими правилами. Водночас кількість заявок продовжує стрімко зростати.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Хто отримав найбільше дозволів?

За даними канадських служб, найбільше успішних заявок надійшло від громадян США – схвалення отримали 1955 осіб.

– схвалення отримали 1955 осіб. Друге місце посідає Мексика з 900 заявниками, а третє – Велика Британія, де право на громадянство підтвердили 140 осіб.

Імміграційні юристи зазначають, що багато американців розглядають канадський паспорт як своєрідний "план Б". Серед причин, які найчастіше називають заявники, – побоювання щодо політичного майбутнього США, бажання захистити права своїх дітей, а також можливість безперешкодно переїхати до Канади у разі кризи.



Що змінилося у законодавстві Канади / Фото Pexels

Як отримати громадянство Канади?

Водночас процес отримання громадянства залишається доволі складним. Заявники мають довести своє походження, надавши архівні документи про народження та шлюб своїх предків. Через різке зростання попиту архівні установи та державні служби Канади вже зіткнулися зі значним навантаженням.

Лише в провінції Квебек із початку року надійшло близько 3800 запитів на пошук архівних документів від іноземців. У результаті термін розгляду справ збільшився з п'яти до дванадцяти місяців. Наразі в канадській імміграційній системі накопичилося понад 70 тисяч нерозглянутих заявок. Загалом за новими правилами сертифікати громадянства вже отримали вихідці з 44 країн світу.

Що цьому передувало?

Раніше ми вже писали, що США відзначилися більш жорсткою міграційною політикою. Уряд США вдався до низки кроків, зокрема:

скорочення програм тимчасового захисту,

обмеження прийому біженців,

а також посилення вимог до отримання студентських і робочих віз.

Окремі гуманітарні програми також були суттєво переглянуті та ускладнені. Представники Демократичної партії в Конгресі заявляють, що Білий дім фактично "ускладнює легальні шляхи імміграції".