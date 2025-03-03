Не паук или кенгуру: какое животное больше всего боятся в Австралии

В Австралии много ядовитых змей и пауков. Это первое, что испугало бы любого туриста, однако не австралийца.

На самом деле австралийцы больше всего боятся наткнуться на казуара – большую птицу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Почему австралийцы боятся казуаров

Высотой эти птицы примерно как человек, а их пронзительные глаза вселяют страх в сердца жителей Австралии.

Казуар является одной из крупнейших птиц в мире, и выглядит как реликт другой геологической эры. Зрелые особи достигают до 1,5 – 1,8 метра в высоту и весят около 60 килограммов.

Казуары не летают – они ходят на двух крепких лапах, на которых есть острые когти, похожие на кинжалы. Они очень опасны и способны нанести смертельные травмы даже взрослому человеку.

В основном казуары держатся уединенно и живут в глубоких тропических лесах. Однако их популяция сокращается, что привело к тому, что отдельные казуары выходят к человеческому жилью.



Казуар / Pexels

В основном эти птицы скрытные – они нападают тогда, когда чувствуют угрозу или хотят получить пищу. Большинство несчастных случаев связаны с попытками покормить казуаров, или когда человек подходит слишком близко к птенцам.

Однако несмотря на то, что эти существа выглядят большими и устрашающими, сейчас они находятся на грани исчезновения. Зоозащитники отмечают, что "гораздо больше казуаров погибает от людей, чем людей от казуаров".