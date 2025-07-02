Сезонная работа в Германии: что предлагают летом 2025 года

В Германии есть много вакансий для сезонной работы. Это очень хороший вариант подработки для студентов или тех, кто большую часть времени живет в другой стране.

Однако даже для сезонной работы в Германии украинцам нужна национальная виза типа D, более известная как "рабочая виза". Об этом рассказывает Заграница 24 совместно с международным сервисом по переводу средств TransferGo.

Смотрите также Работа и путешествия для студентов: все, что нужно знать о немецкой программе ZAV Ferienjob

Сколько можно заработать на сезонной работе в Германии в 2025 году

Рабочие руки чаще всего нужны в таких сферах, как сельское хозяйство, туризм, гостинично-ресторанный бизнес и розничная торговля.

Сельское хозяйство

Самые распространенные виды сезонной работы летом – сбор фруктов и овощей, уход за скотом и помощь на фермах.

Обычно работать надо 8 – 10 часов в день, 5 – 6 дней в неделю. Проживание часто оплачивают или берут за него 100 – 200 евро в месяц.

Знание немецкого для таких работ не обязательно, но приветствуется.

Преимущественно компании платят работникам от 12 до 15 евро в час, в зависимости от региона и типа работы. А за месяц при полном графике можно заработать минимум 2 100 – 2 200 евро брутто.



Для того, чтобы работать на фермах и плантациях, знание немецкого не обязательно / Shutterstock

Туризм и гостинично-ресторанный бизнес

Эта сфера предлагает работу в отелях, ресторанах, кафе, а также в кемпингах и парках развлечений.

Часто требуются официанты, горничные, повара, помощники на кухне и административный персонал. График более гибкий, чем на полях – преимущественно от 6 до 8 часов в день.

Но для работы с клиентами обязательно надо хорошо знать немецкий или английский.

Заработок за час может составлять от 12 до 18 евро, также гости часто оставляют чаевые. Всего за месяц можно получать от 2 000 до 3 000 евро брутто.

Обычно работодатели предлагают жилье за небольшую оплату в размере 150 – 300 евро в месяц, однако часто обеспечивают бесплатными обедами.



Знание немецкого и английского значительно расширяет перечень доступных профессий / Pexels

Розничная торговля и сфера услуг

Это о работе в супермаркетах, магазинах, на летних ярмарках или фестивалях.

Например, можно быть кассиром, персоналом для обслуживания или промоутером, но для работы на кассе надо знать немецкий язык.

График может быть гибкий, от 6 до 8 часов в день. Преимущественно за час работы предлагают от 12 до 15 евро.

Всего на таких должностях люди зарабатывают примерно 1 800 – 2 500 евро в месяц до уплаты налогов.



В сферу торговли всегда ищут людей, но нужно знать немецкий / Shutterstock

Нагадаємо, що підтримати матеріально рідних в Україні можна з будь-якої точки Європи, зокрема з Німеччини. Для цього варто скористатися послугами міжнародного сервісу TransferGo. Процес буде швидким, зручним та за вигідним курсом. А якщо долучитися до програми "‎Запроси друга", можна ще й отримати приємні грошові бонуси.