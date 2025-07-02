Однак навіть для сезонної праці в Німеччині українцям потрібна національна віза типу D, більш відома як "робоча віза". Про це розповідає Закордон 24 спільно з міжнародним сервісом із переказу коштів TransferGo.

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Скільки можна заробити на сезонній роботі в Німеччині у 2025 році

Робочі руки найчастіше потрібні у таких сферах, як сільське господарство, туризм, готельно-ресторанний бізнес і роздрібна торгівля.

Сільське господарство

Найпоширеніші види сезонної роботи влітку – збір фруктів і овочів, догляд за худобою та допомога на фермах.

Зазвичай працювати треба 8 – 10 годин на день, 5 – 6 днів на тиждень. Проживання часто оплачують або беруть за нього 100 – 200 євро на місяць.

Знання німецької для таких робіт не обов'язкове, але вітається.

Переважно компанії платять працівникам від 12 до 15 євро за годину, залежно від регіону та типу роботи. А за місяць при повному графіку можна заробити щонайменше 2 100 – 2 200 євро брутто.



Для того, щоб працювати на фермах та плантаціях, знання німецької не обов'язкове / Shutterstock

Туризм і готельно-ресторанний бізнес

Ця сфера пропонує роботу в готелях, ресторанах, кафе, а також у кемпінгах та парках розваг.

Часто потрібні офіціанти, покоївки, кухарі, помічники на кухні та адміністративний персонал. Графік більш гнучкий, ніж на полях – переважно від 6 до 8 годин на день.

Але для роботи з клієнтами обов'язково треба добре знати німецьку або англійську.

Заробіток за годину може становити від 12 до 18 євро, також гості часто залишають чайові. Загалом за місяць можна отримувати від 2 000 до 3 000 євро брутто.

Зазвичай роботодавці пропонують житло за невелику оплату в розмірі 150 – 300 євро на місяць, проте часто забезпечують безплатними обідами.



Знання німецької та англійської значно розширює перелік доступних професій / Pexels

Роздрібна торгівля та сфера послуг

Це про роботу у супермаркетах, магазинах, на літніх ярмарках чи фестивалях.

Наприклад, можна бути касиром, персоналом для обслуговування чи промоутером, але для роботи на касі треба знати німецьку мову.

Графік може бути гнучкий, від 6 до 8 годин на день. Переважно за годину роботи пропонують від 12 до 15 євро.

Загалом на таких посадах люди заробляють приблизно 1 800 – 2 500 євро на місяць до сплати податків.



У сферу торгівлі завжди шукають людей, але потрібно знати німецьку / Shutterstock

Нагадаємо, що підтримати матеріально рідних в Україні можна з будь-якої точки Європи, зокрема з Німеччини. Для цього варто скористатися послугами міжнародного сервісу TransferGo. Процес буде швидким, зручним та за вигідним курсом. А якщо долучитися до програми "‎Запроси друга", можна ще й отримати приємні грошові бонуси.