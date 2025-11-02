Торговые воскресенья в Польше 2026: когда украинцы смогут сделать покупки в выходной

С 2018 года магазины и торговые центры в Польше не работают в воскресенье. Есть только несколько дней в году, когда воскресная торговля разрешена.

В 2026 году магазинам будет разрешено работать только в 8 воскресений, 3 из которых будут приходиться на декабрь. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на inpoland.net.pl.

Какой график торговых воскресений в 2026?

Запрет на воскресную торговлю охватывает большинство магазинов. В то же время работать могут только те заведения, где за прилавком стоит владелец или член его семьи. Исключение также сделано для автозаправок, аптек, пекарен, газетных киосков, а также магазинов на вокзалах и в аэропортах. Всего предусмотрено 32 исключения из правила.

Магазины в Польше будут работать в последние воскресенья января, апреля, июня и августа, а также в воскресенье перед Пасхой и в течение трех воскресений перед Рождеством.

Торговые воскресенья в 2026 году:

25 января,

29 марта,

26 апреля,

28 июня,

30 августа,

6 декабря,

13 декабря,

20 декабря.

Заметим, что запрет на торговлю в воскресенье введен для того, чтобы работники имели возможность отдохнуть и провести время с семьей. Как сообщает издание Infor.pl, в течение года есть несколько исключительных воскресений, когда продажа разрешена законом. Кроме того, в воскресенье остаются открытыми магазины Żabka, Stokrotka Express, аптеки, автозаправки и торговые точки, где за прилавком работает владелец.

