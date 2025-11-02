Торгові неділі у Польщі 2026: коли українці зможуть зробити покупки у вихідний

З 2018 року магазини та торгові центри у Польщі не працюють у неділю. Є лише кілька днів на рік, коли недільна торгівля дозволена.

У 2026 році магазинам буде дозволено працювати лише у 8 неділь, 3 з яких припадатимуть на грудень. Про це пише 24 Канал з посиланням на inpoland.net.pl.

Читайте також День усіх святих 2025 випадає на суботу: чи буде у Польщі додатковий вихідний

Який графік торгових неділь у 2026?

Заборона на недільну торгівлю охоплює більшість магазинів. Водночас працювати можуть лише ті заклади, де за прилавком стоїть власник або член його родини. Виняток також зроблено для автозаправок, аптек, пекарень, газетних кіосків, а також магазинів на вокзалах і в аеропортах. Загалом передбачено 32 винятки із правила.

Магазини у Польщі працюватимуть в останні неділі січня, квітня, червня та серпня, а також у неділю перед Великоднем і протягом трьох неділь перед Різдвом.

Торгові неділі у 2026 році:

25 січня,

29 березня,

26 квітня,

28 червня,

30 серпня,

6 грудня,

13 грудня,

20 грудня.

Зауважимо, що заборона на торгівлю у неділю запроваджена для того, щоб працівники мали змогу відпочити та провести час із родиною. Як повідомляє видання Infor.pl, протягом року є кілька виняткових неділь, коли продаж дозволений законом. Крім того, у неділю залишаються відкритими магазини Żabka, Stokrotka Express, аптеки, автозаправки та торгові точки, де за прилавком працює власник.

Які ще новини з Польщі варто знати?