Авиабилеты в Испанию призывают покупать уже сейчас: причина непривычная

Туроператоры в Испании предупреждают, что всем путешественникам, желающим этим летом побывать в стране, лучше поторопиться с покупкой билетов.

Путешественников и туристов предупредили, что авиабилеты в жаркую и очень популярную летом Испанию стоит покупать уже сейчас, чтобы избежать риска повышения цен, пишет Reuters.

Почему билеты в Испанию следует покупать уже?

Повышение цен на авиабилеты может повлечь за собой рост цен на нефть и авиатопливо из-за войны в Иране. Об этом заявил министр промышленности и туризма Испании Жорди Эреу.

Он убежден, что Испания и в этом году может сохранить стабильный поток туристов, но также допускает, что рост цен может повлиять на спрос.

Мы рекомендуем людям покупать билеты сейчас, потому что авиакомпании сейчас используют керосин, закуплен некоторое время назад, и потому существует элемент колебаний цен,

– заявил он.

В то же время министр сообщил, что Испания имеет достаточно большие запасы керосина и более высокие рабочие мощности, чем многие другие страны Европейского Союза. Впрочем, он предупредил, что если у стран, из которых обычно едут в Испанию, возникнут проблемы, они повлияют на Испанию тоже.

Что еще следует знать туристам перед поездкой в Испанию?

Туризм – это очень важная отрасль для Испании, и каждый год эту страну посещают десятки миллионов туристов. К тому же количество иностранцев, что приезжают в Испанию, с каждым годом растет– например, в 2024 году их было 94 миллиона, а уже в следующем году– на 3, 2% больше, пишет Euronews.

Но именно из-за такого большого количества туристов правила на популярных курортах становятся все более суровыми.