Не так, как в Украине: когда поляки поздравляют мам с Днем матери

В Польше День матери (Dzień Matki) традиционно празднуют 26 мая. В отличие от Украины и многих других стран мира, где дата ежегодно меняется, у поляков этот праздник имеет постоянное число в календаре.

Как пишет Time and Date, в 2026 году День матери в Польше приходится на вторник.

Смотрите также Что подарить маме на День матери: 10 идей, которые точно удивят

Что известно о Дне матери в Польше?

Праздник не является официальным государственным выходным, однако остается очень популярным среди польских семей. В этот день дети дарят матерям цветы, открытки, сладости и символические подарки. В школах и детских садах часто проводят тематические концерты и праздничные мероприятия.

История Дня матери в Польше берет начало в 1923 году – впервые его официально отметили в Кракове. Наибольшую популярность праздник приобрел после Второй мировой войны и впоследствии стал одной из самых теплых семейных традиций в стране.

Интересно! Польша является одной из немногих европейских стран, где День матери празднуют не во второе воскресенье мая, а именно 26 мая независимо от дня недели.

Когда празднуют День матери в других странах?

В Великобритании традиционно празднуют так называемый Mothering Sunday в четвертое воскресенье Великого поста, что обычно приходится на март.

традиционно празднуют так называемый Mothering Sunday в четвертое воскресенье Великого поста, что обычно приходится на март. Во Франции День матери (Fête des Mères) отмечают в последнее воскресенье мая или первое воскресенье июня, если дата совпадает с религиозным праздником Пятидесятницы.

День матери (Fête des Mères) отмечают в последнее воскресенье мая или первое воскресенье июня, если дата совпадает с религиозным праздником Пятидесятницы. В арабских странах, таких как Египет, Сирия и ОАЭ, День матери празднуют 21 марта – в день весеннего равноденствия. Эта дата символизирует обновление и начало новой жизни.



Когда празднуют День матери / Фото Unsplash

В каких странах не празднуют День матери?

Как сообщает BBC, несмотря на мировую популярность Дня матери, этот праздник не является официальным во всех странах. В частности, в части стран Африки и Азии День матери не стал настолько популярным, как в Европе или Северной Америке. В этих регионах больше внимания уделяют традиционным семейным, культурным или религиозным праздникам, посвященным семье, родителям или женщинам в целом.

Добавим, что в 2026 году День матери в Украине будут отмечать 10 мая – традиционно во второе воскресенье мая. Именно в этот день украинцы поздравляют матерей, благодарят их за заботу, поддержку и любовь, а также дарят цветы, открытки и символические подарки.