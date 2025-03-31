Борьба за место на пляже и везде мусор: эта популярная локация летом становится "адом на земле"

Мальтийская лагуна на Комино уже давно была известной кинематографической жемчужиной. Но соцсети привели к тому, что ее популярность среди туристов возросла еще больше.

В сезон здесь происходит борьба за место на пляже, а мусор высыпается из переполненных мусорных баков. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

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Лагуна на Комино летом страдает от массового туризма

Небольшой остров в Мальтийском архипелаге является местом для идеальных фотографий. Когда-то почти безлюдная гавань, этот выжженный солнцем участок суши размером 3 на 5 километров теперь окружен потрясающе яркими бирюзовыми водами, которые очаровывают посетителей со всего мира. Но сейчас их наплыв несколько меняет ситуацию.

Колин Бекхаус, который ведет страницу Malta Holiday Experiences в Facebook, выразил беспокойство по поводу большой толпы туристов в Комино в течение летних месяцев. По его словам, наплыв посетителей делает почти невозможным наслаждаться купанием в чистых водах, а найти место на окружающих скалах становится все сложнее.

Это место прекрасно вне сезона, но летом? Даже если бы мне заплатили, я бы не поехал туда. Это ад на Земле,

– говорит Бекхаус.

Толпы соревнуются за место, а переполненные мусорные баки высыпаются прямо на улице. Воздух наполнен звуками пронзительной музыки из моторных лодок, стоящих неподалеку, в сопровождении сильного запаха бензина.



Мальтийская лагуна Комино ярче в несезон / Фото Unsplash

Зато во время низкого сезона, с декабря по февраль, воды залива испытывают минимальную активность. Береговая линия остается беззаботной и почти не затронутой, предлагая спокойный побег для тех, кто ищет уединения.

Власти ввели ограничения

На фоне растущего беспокойства переполненными лодками, ограниченными удобствами и ухудшением экологической ситуации мальтийские власти сталкиваются с давлением, чтобы принять меры для защиты природной достопримечательности острова Комино. В 2022 году местные экологи призвали правительство отдать приоритет сохранению острова, а не его эксплуатации.

В ответ на эти вызовы чиновники объявили о новых мерах на предстоящий летний сезон, направленные на ограничение массового туризма и уменьшение нагрузки на ресурсы острова. Отныне количество ежедневных посетителей, которым разрешено осуществлять экскурсии на лодках в Комино, будет сокращено вдвое – с 10 000 до 5 000.

К слову, правительство Бали тоже вводит новые правила для туристов.