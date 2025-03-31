У сезон тут відбувається боротьба за місце на пляжі, а сміття висипається з переповнених сміттєвих баків. Про це пише 24 Канал з посиланням на Express.

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Лагуна на Коміно влітку страждає від масового туризму

Невеличкий острів у Мальтійському архіпелазі є місцем для ідеальних фотографій. Колись майже безлюдна гавань, ця випечена сонцем ділянка суші розміром 3 на 5 кілометрів тепер оточена приголомшливо яскравими бірюзовими водами, які зачаровують відвідувачів з усього світу. Але зараз їх наплив дещо змінює ситуацію.

Колін Бекхаус, який веде сторінку Malta Holiday Experiences у Facebook, висловив занепокоєння з приводу великого натовпу туристів у Коміно протягом літніх місяців. За його словами, наплив відвідувачів робить майже неможливим насолоджуватися купанням у чистих водах, а знайти місце на навколишніх скелях стає дедалі складніше.

Це місце прекрасне поза сезоном, але влітку? Навіть якби мені заплатили, я б не поїхав туди. Це пекло на Землі,

– каже Бекхаус.

Натовпи змагаються за місце, а переповнені сміттєві баки висипаються просто на вулиці. Повітря наповнене звуками пронизливої музики з моторних човнів, що стоять неподалік, у супроводі сильного запаху бензину.



Мальтійська лагуна Коміно яскравіша в несезон / Фото Unsplash

Натомість під час низького сезону, з грудня по лютий, води затоки зазнають мінімальної активності. Берегова лінія залишається безтурботною і майже не порушеною, пропонуючи спокійну втечу для тих, хто шукає усамітнення.

Влада запровадила обмеження

На тлі зростаючого занепокоєння переповненими човнами, обмеженими зручностями та погіршенням екологічної ситуації мальтійська влада стикається з тиском, щоб вжити заходів для захисту природної пам'ятки острова Коміно. У 2022 році місцеві екологи закликали уряд надати пріоритет збереженню острова, а не його експлуатації.

У відповідь на ці виклики чиновники оголосили про нові заходи на майбутній літній сезон, спрямовані на обмеження масового туризму та зменшення навантаження на ресурси острова. Відтепер кількість щоденних відвідувачів, яким дозволено здійснювати екскурсії на човнах до Коміно, буде скорочено вдвічі – з 10 000 до 5 000.

До слова, уряд Балі теж вводить нові правила для туристів.