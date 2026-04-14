Нескольким категориям работников повысят зарплату в Польше в 2026: кому именно

В Польше наблюдается тенденция к постепенному повышению заработных плат в бизнес-секторе – и уже к концу февраля этого года каждая третья компания уже повысила оплату труда своих работников.

Согласно данным Польского экономического института, уже сейчас многие компании повысили зарплаты – и еще около 25% предприятий планируют сделать это до конца 2026 года, пишет InPoland.

Кому поднимут зарплату в Польше уже в этом году?

Наиболее активно повышают зарплаты в Польше сейчас в компаниях в сфере услуг и строительства. Только в первом квартале 2026 года 43% компаний в секторе услуг и 33% в строительстве сообщили о повышении платы. А вот в секторах транспорта, логистики и экспедиции рост несколько сдержаннее – зарплату повысили только 23% компаний.

И среди предприятий, что уже повысили зарплаты, четверть утверждают, что планируют увеличить выплаты снова в 2026 году. Такие же намерения имеют и 25% предприятий, что в этом году еще не проводили индексацию зарплаты.

И на фоне общих изменений в политике оплаты труда, средняя валовая зарплата в феврале 2026 года выросла на 6,4% и теперь составляет 9 212 злотых. Но темпы роста зарплаты несмотря на это замедлились – в предыдущие годы они в среднем достигали 10 – 14% ежегодно.

К слову, в 2026 году выросла и минимальная зарплата в стране. В прошлом году она составляла 4666 злотых, а с 1 января поднялась до 4888 злотых, пишет gov.pl.

Что еще стоит знать украинцам в Польше?

