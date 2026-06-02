Мировое наследие в опасности: в Ливане бьют тревогу из-за ударов возле библейского города

В Ливане предупредили о рисках для археологического наследия после серии ударов в южных регионах страны. Министр культуры Ливана Гассан Саламе заявил, что исторические и культурные памятники оказались под угрозой, в частности в районе древнего библейского города Тир, который входит в список объектов ЮНЕСКО.

По словам министра, ведомство уже начало контакты с международными партнерами и организациями для координации действий по защите археологических памятников на юге страны. Об этом сообщает Arab News.

Он отметил, что культурное наследие региона требует особой защиты в условиях эскалации. Как сообщают международные СМИ, израильские удары вчера поразили район города Тир – одного из древнейших прибрежных поселений региона, которое неоднократно упоминается в библейских текстах.

Ранее на этой неделе Армия обороны Израиля заявляла об ударах по более чем 150 объектам на юге Ливана, которые, по ее утверждению, связаны с группировкой "Хезболла".

Что стоит знать о городе Тир?

Город Тир имеет богатую историю, восходящую к финикийской цивилизации. Он известен как один из центров древней торговли, откуда происходили колонии, в частности Карфаген и Кадис. Именно здесь, по легендам, впервые был получен знаменитый пурпурный краситель.

Сегодня Тир остается важным археологическим комплексом, где сохранились многочисленные памятники преимущественно римского периода. ЮНЕСКО относит эту территорию к объектам мирового наследия, подчеркивая ее уникальное историческое значение.



Что этому предшествовало?

Эскалация в районе южного Ливана и города Тир происходит на фоне более широкого регионального конфликта, который в последние месяцы резко обострился между Израилем и группировкой "Хезболла", которая поддерживается Ираном. После серии ударов по иранским и связанным с Тегераном объектам в регионе, противостояние между сторонами начало быстро распространяться на территорию Ливана.

Ключевым фактором эскалации стало втягивание "Хезболлы" в более широкий конфликт Израиля и Ирана, что привело к обмену ракетными ударами и авиаударами через южную границу Ливана. Израиль заявляет, что его действия направлены против военной инфраструктуры группировки, тогда как в Ливане предупреждают о росте рисков для гражданских районов и объектов культурного наследия, в частности в историческом городе Тир, которое имеет статус ЮНЕСКО.

Заметим, что ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как президент США Дональд Трамп объявил проведение новой операции по освобождению судов в Ормузском проливе, которые там заблокированы.