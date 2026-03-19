Популярные регионы Европы оказались в списке антипутешествий 2026: избегайте их любой ценой

Если вы планируете путешествовать в Европу и не хотите провести половину отпуска в очередях и толпах, следует сразу обратить внимание на этот "антирейтинг".

В Европе есть немало мест, что очаровывают туристов из года в год: Колизей в Риме, Букингемский дворец, прозрачная вода на греческих побережьях. Но некоторые места оставляют путешественников с одним лишь большим разочарованием, пишет Express.

Какие места в Европе лучше пропустить в 2026 году?

Балкон Джульетты в Вероне

Эта выдающаяся достопримечательность возглавляет список – но несмотря на ее "связь" с Шекспиром, на самом деле балкона даже не существовало до 1930-х годов. Сейчас там можно встретить очень большие очереди и толпы, что выстраиваются, чтобы сделать идеальные снимки – но это точно не место, где Джульетта признавалась в запретной любви к Ромео.

Мона Лиза в Париже

Очень необычно увидеть этот общепризнанный в мире шедевр в подобном списке. Впрочем, именно слава и привела к "упадку" картины, пишет Telegraph. Сейчас вам придется выстоять в длинной очереди перед тем, как увидеть небольшое полотно, и даже так обзор будет заслонять целое море телефонов.

Прогулка на гондоле в Венеции

Итальянский город уже не один год известен прежде всего тем, что страдает из-за чрезмерного туризма. И жители требуют внедрения все более строгих правил, чтобы сохранить хотя бы остатки аутентичности города.

И из-за невероятной популярности поездок на гондолах сейчас за них приходится отдавать часто непомерные суммы – около 90 евро за полчаса.

