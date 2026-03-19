Популярные регионы Европы оказались в списке антипутешествий 2026: избегайте их любой ценой
- Популярные туристические места Европы, такие как Балкон Джульетты в Вероне, Мона Лиза в Париже и прогулки на гондоле в Венеции, попали в список антипутешествий на 2026 год из-за больших очередей и толпы.
- Эти места рекомендуется избегать, поскольку они часто разочаровывают туристов из-за перегруженности и высоких цен.
Если вы планируете путешествовать в Европу и не хотите провести половину отпуска в очередях и толпах, следует сразу обратить внимание на этот "антирейтинг".
В Европе есть немало мест, что очаровывают туристов из года в год: Колизей в Риме, Букингемский дворец, прозрачная вода на греческих побережьях. Но некоторые места оставляют путешественников с одним лишь большим разочарованием, пишет Express.
Какие места в Европе лучше пропустить в 2026 году?
Балкон Джульетты в Вероне
Эта выдающаяся достопримечательность возглавляет список – но несмотря на ее "связь" с Шекспиром, на самом деле балкона даже не существовало до 1930-х годов. Сейчас там можно встретить очень большие очереди и толпы, что выстраиваются, чтобы сделать идеальные снимки – но это точно не место, где Джульетта признавалась в запретной любви к Ромео.
Мона Лиза в Париже
Очень необычно увидеть этот общепризнанный в мире шедевр в подобном списке. Впрочем, именно слава и привела к "упадку" картины, пишет Telegraph. Сейчас вам придется выстоять в длинной очереди перед тем, как увидеть небольшое полотно, и даже так обзор будет заслонять целое море телефонов.
Прогулка на гондоле в Венеции
Итальянский город уже не один год известен прежде всего тем, что страдает из-за чрезмерного туризма. И жители требуют внедрения все более строгих правил, чтобы сохранить хотя бы остатки аутентичности города.
И из-за невероятной популярности поездок на гондолах сейчас за них приходится отдавать часто непомерные суммы – около 90 евро за полчаса.
Что еще стоит знать туристам?
