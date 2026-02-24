Эти 7 городов имеют лучшую кухню в мире: все они в Европе

Многие путешествуют для того, чтобы увидеть невероятную природу и архитектуру, другие – ради встреч с интересными людьми. Но не меньшее количество людей в путешествиях интересует еда.

Попробовать блюдо в другой стране – это как прикоснуться к части ее культуры. И если вы принадлежите к тем людям, для которых местная еда – это важнейшая часть отпуска, тогда есть одна страна, которую точно следует посетить в этом году, пишет Express. Ведь именно она признана лучшей страной для гурманов – и 7 городов из нее признаны такими, имеющими лучшую еду.

Где в Европе самая вкусная еда?

Франция славится своей высокой кухней и наибольшей концентрацией ресторанов со звездами Мишлен, но статус кулинарной столицы Европы все же получила другая страна, а именно Италия. И, конечно, для того, чтобы насладиться невероятной пиццей или пастой, можно отправиться практически в любой уголок Италии, но именно 7 городов страны все же признаны лучшими.

И на первом месте в этом списке Флоренция. Этот город полон не только искусства, увлекательной истории, но и невероятной еды. Здесь можно посетить мастер-классы, чтобы познать основы традиционной итальянской кулинарии – и это может стать именно тем уникальным опытом, что сделает вашу поездку по-настоящему незабываемой.

Вот какие итальянские города могут похвастаться лучшей кухней:

Флоренция;

Палермо;

Болонья;

Рим;

Венеция;

Неаполь;

Милан.

И если какой-то из этих городов не придется по душе, не беда – к счастью, эти итальянские города расположены достаточно близко друг к другу, чтобы за один день можно было осмотреть несколько из них. Например, между Болоньей и Флоренцией – всего 35 минут езды на поезде.

Впрочем, лучшее время для посещения Италии – это вне сезона, пишет Camping Business. Ежегодно страна привлекает все больше туристов, и в 2025 году количество путешественников достигло невероятных 185 миллионов.

Что еще следует знать туристам?