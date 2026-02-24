Спробувати страву в іншій країні – це як доторкнутися до частини її культури. І якщо ви належите до тих людей, для яких місцева їжа – це найважливіша частина відпустки, тоді є одна країна, яку точно слід відвідати цьогоріч, пише Express. Адже саме її визнано найкращою країною для гурманів – і 7 міст з неї визнані такими, що мають найкращу їжу.
Де в Європі найсмачніша їжа?
Франція славиться своєю високою кухнею та найбільшою концентрацією ресторанів з зірками Мішлен, але статус кулінарної столиці Європи все ж отримала інша країна, а саме Італія. І, звісно, для того, аби насолодитися неймовірною піцою чи пастою, можна відправитися практично до будь-якого куточка Італії, але саме 7 міст країни все ж визнані найкращими.
І на першому місці у цьому списку Флоренція. Це місто сповнене не тільки мистецтва, захопливої історії, але й неймовірної їжі. Тут можна відвідати майстер-класи, аби пізнати основи традиційної італійської кулінарії – і це може стати саме тим унікальним досвідом, що зробить вашу поїздку по-справжньому незабутньою.
Ось які італійські міста можуть похвалитися найкращою кухнею:
- Флоренція;
- Палермо;
- Болонья;
- Рим;
- Венеція;
- Неаполь;
- Мілан.
І якщо якесь з цих міст не припаде до вподоби, не біда – на щастя, ці італійські міста розташовані досить близько одне до одного, аби за один день можна було оглянути кілька з них. Наприклад, між Болоньєю та Флоренцією – всього 35 хвилин їзди потягом.
Втім, найкращий час для відвідування Італії – це поза сезоном, пише Camping Business. Щороку країна приваблює все більше туристів, і 2025 року кількість мандрівників досягла неймовірних 185 мільйонів.
Що ще слід знати туристам?
Вартість візи до однієї дуже популярної серед українців країни незабаром може зрости, тож подорожувати туди стане дещо дорожче.
Окрім того, один аеропорт у Європі визнано найбільш завантаженим на континенті, тож під час подорожей краще його уникати.