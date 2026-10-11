"Как в маленькой коробочке": украинка рассказала о неожиданных минусах корейского жилья

Украинка, которая сейчас проживает в Южной Корее, рассказала, к каким нюансам местного жилья ей до сих пор не удается привыкнуть.

Переезд в другую страну может оказаться очень стрессовым – но зачастую мигранты не задумываются о таких нюансах, как различия в квартирах в других странах. Украинка рассказала о неожиданных вещах, что она заметила в корейском жилье.

Что удивляет украинку в корейском жилье?

Украинка рассказала, что в Корее жилье обычно делят на "виллы" и "апаты". Виллы – это большие многоквартирные дома высотой всего в 4–5 этажей, а вот апаты – это обычные многоэтажки.

Украинка рассказала о нюансах корейского жилья: смотрите видео

И первое, что отличает корейские квартиры от украинских, – это наличие кодового замка на дверях. То есть для того, чтобы зайти к себе домой, нужно ввести код. Отличается и система отопления – вместо батарей в корейских квартирах есть полы с подогревом. Также в каждом жилье есть отдельный пульт управления, с помощью которого можно регулировать температуру, наличие горячей воды и т. д.

К третьему пункту украинцам было непросто привыкнуть – это сортировка мусора. В Южной Корее она обязательна: металл нужно складывать к металлу, пластик – к пластику, а пищевые отходы – в отдельный контейнер.

Когда у меня скис йогурт, мне нужно было выбросить пищевые отходы, вымыть баночку и выбросить коробочку в контейнер для пластика. Дома я бы просто выбросила все в одно ведро,

– рассказала украинка.

Кроме того, в корейских квартирах очень часто маленькие ванные комнаты, а потолки – очень низкие, что у блогерши создает впечатление, будто она находится в маленькой коробке. А из-за близости домов друг к другу окна заклеивают матовой пленкой, которая защищает частную жизнь жильцов. Из-за этого погоду на улице можно увидеть только после того, как откроешь окно.

Согласно данным Numbeo, различаются и цены на аренду. За однокомнатную квартиру в центре города придется заплатить 595 долларов в месяц, а вот за трехкомнатную – уже 1543 доллара. Это в среднем на 115% дороже, чем в Украине.