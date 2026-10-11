Переїзд до іншої країни може виявитися дуже стресовим – але часто мігранти не замислюються про такі нюанси, як відмінності у квартирах в інших країнах. Українка розкрила несподівані речі, що вона помітила в корейському житлі.

Що українку дивує в корейському житлі?

Українка поділилася, що в Кореї житло зазвичай ділять на "вілли" та "апати". Вілли – це великі багатоквартирні будинки висотою всього у 4 – 5 поверхів, а ось апати – це звичайні багатоповерхівки.

Українка розповіла про нюанси корейського житла: дивіться відео

І перше, що відрізняє корейські квартири від українських – це наявність кодового замка на дверях. Тобто для того, аби зайти до себе додому, потрібно ввести код. Відрізняється і система опалення – замість батарей в корейських квартирах є підлога з підігрівом. Також в кожному житлі є окремий пункт керування, з яким можна контролювати температуру, наявність гарячої води тощо.

До третього пункту українці було непросто звикнути – і це сортування сміття. В Південній Кореї воно є обов'язковим: метал потрібно складати до металу, пластик – до пластику, і в окремий контейнер – харчові відходи.

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Коли в мене скис йогурт, мені треба було з нього викинути харчові відходи, помити баночку та викинути коробочку до пластику. Вдома я б просто викинула все в одне відро,

– розповіла українка.

Також у корейських квартирах дуже часто маленькі ванні кімнати, а стелі – дуже низькі, що в блогерки створює враження, наче вона у малій коробці. А через близькість будинків одне до одного вікна вкривають матовою плівкою, що захищає приватність мешканців. Через це погоду на вулиці можна побачити лише після того, як відкриєте вікно.

Згідно з даними Numbeo, відрізняються і ціни на оренду. За однокімнатну квартиру в центрі міста доведеться віддати 595 доларів на місяць, а ось за трикімнатну – вже 1543 долари. Це в середньому на 115% дорожче, ніж в Україні.