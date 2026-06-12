Латвия резко меняет правила для иностранцев: что теперь ждет мигрантов

Сейм Латвии принял в третьем, окончательном чтении новый закон об иммиграции, который предусматривает существенное ужесточение правил въезда, пребывания и трудоустройства граждан стран, не входящих в Европейский Союз.

Власти страны объясняют эти изменения необходимостью повысить уровень безопасности и сделать миграционную систему более прозрачной. Об этом сообщает латвийская общественная телерадиокомпания LSM.

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Что планируют изменить?

За принятие документа проголосовали 65 депутатов, против выступили 17 парламентариев. Новый закон должен заменить действующее регулирование и создать обновленную систему, которая будет охватывать:

вопросы въезда в страну,

легального пребывания,

трудоустройства,

интеграции иностранцев,

а также процедуры возвращения лиц, утративших право на проживание.

В Сейме подчеркивают, что одной из главных целей реформы является борьба с фиктивной иммиграцией и нелегальным трудоустройством. Председатель парламентской комиссии по вопросам обороны, внутренних дел и предотвращения коррупции Раймонд Бергманис заявил, что новые правила станут «важным шагом к формированию более безопасной и прозрачной миграционной политики».



Сейм Латвии ужесточил миграционное законодательство / Фото Unsplash

К чему следует быть готовым?

Одним из ключевых изменений станет усиление контроля на внешних границах ЕС. Закон предусматривает дополнительный скрининг граждан третьих стран, а также применение новых процедур возвращения в соответствии с нормами Европейского Союза.

Кроме того, Латвия планирует активнее использовать биометрические данные и обмен информацией с европейскими базами данных. По мнению авторов закона, это поможет эффективнее устанавливать личности иностранцев и повысить уровень общественной безопасности. Изменения коснутся и процедуры получения виз и видов на жительство.

Документ уточняет сроки рассмотрения заявлений, а также расширяет перечень оснований для отказа в выдаче или аннулирования документов в случаях, когда лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности государства.

Усилится контроль еще до момента въезда в страну. Отныне заявители должны будут предоставлять более подробную информацию о:

цели своей поездки,

источники финансирования,

условия будущего пребывания в Латвии.

Отдельный блок нововведений касается интеграции иностранцев. Закон предусматривает программы ранней адаптации, а также выдвигает требования к знанию латышского языка для отдельных категорий мигрантов. Также власти планируют усилить надзор за трудоустройством и обучением граждан третьих стран.

Большую ответственность будут нести работодатели и образовательные учреждения, принимающие иностранцев. Таким образом в Латвии надеются предотвратить случаи фиктивного трудоустройства и использования обучения как способа легализации пребывания в стране.