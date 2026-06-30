Вопреки политике ЕС: почти миллион мигрантов в Испании получат легальный статус

Нелегальные мигранты в Испании сейчас имеют возможность оформить себе легальный статус благодаря масштабной государственной программе. Однако количество заявок оказалось неожиданно большим.

Срок подачи заявок на легализацию в Испании истекает уже во вторник – и из-за этого все больше людей, нелегально попавших в страну, спешат их заполнить, пишет Politico. Изначально правительство Испании ожидало, что получить вид на жительство захотят примерно 500 000 человек, но реальная цифра оказалась гораздо выше.

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Сколько мигрантов пытаются легализоваться в Испании?

Правительство Испании объявило о расширенной программе легализации – в ее рамках можно получить возобновляемый вид на жительство в стране. На него могут претендовать все люди, проживающие в Испании не менее пяти месяцев и не имеющие судимости.

Уже к середине июня заявки заполнили более 900 000 человек.

Королевский указ, предоставивший мигрантам возможность подавать заявки на разрешения, правительство премьер-министра Педро Санчеса приняло еще в апреле прошлого года. Сама идея кампании по легализации возникла еще раньше на фоне общественной инициативы 2024 года.

Идею легализовать мигрантов и предоставить им разрешения на проживание поддержали более 700 000 испанцев, сотни гуманитарных организаций и бизнес-групп, а также католическая церковь.

Из 900 000 человек, подавших заявления, уже примерно 360 000 получили временные виды на жительство и разрешения на работу.

Как воспринимают эту инициативу в Испании?

Правительство Педро Санчеса защищает эту меру как признание вклада людей, которые и без того вносят вклад в экономику Испании. Впрочем, программу уже оспорили правоцентристская Народная партия и ультраправая группа Vox. Но в прошлом месяце Верховный суд Испании отклонил решение о временной приостановке действия указа.

Впрочем, массовая легализация ставит Испанию в противоречие с общей миграционной политикой ЕС – всего лишь в прошлом месяце в Евросоюзе завершили масштабную реформу всей системы. Она открыла путь к более строгим процедурам на границе, более быстрой репатриации просителей убежища и созданию так называемых "центров возвращения" за пределами блока.

В письме в начале этого месяца правительство Испании выразило несогласие с новой политикой блока. Вместо этого там призвали принять миграционные правила, основанные на "полном уважении к международному праву и праву Европейского Союза".