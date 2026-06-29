В марте 2026 года программа поддержки была индексирована, и сейчас её максимальный размер составляет 1978 злотых в месяц. Претендовать на деньги через Mama 4 Plus могут лица, воспитавшие как минимум четырёх детей, но не получающие минимальную пенсию, пишет InPoland.

Интересно: Невыносимая жара испытывает Европу: температура "расплавляет" дороги и приводит к смертельным случаям

Кто может получить пособие по программе Mama 4 Plus?

Выплата в Польше предназначена для женщин, воспитавших четверых или более детей и при этом не набравших достаточного трудового стажа для получения пенсии — либо если их пенсия меньше минимальной. Поэтому женщины могут начать получать выплату уже после достижения пенсионного возраста — 60 лет.

В отдельных случаях на эту помощь могут рассчитывать и мужчины, если мать детей умерла или покинула семью. Но если пенсия ниже минимальной, ZUS не выплачивает полную сумму пособия, то есть 2000 злотых, а лишь покрывает разницу до минимально установленного уровня.

А вот лица, которые вообще не имеют права на пенсию, могут получить полную сумму пособия.

Как оформить пособие?

Для того чтобы получать выплату, необходимо подать заявление в ZUS по форме ERSU и указать в нём:

личные данные;

адрес проживания;

способ получения средств.

Чтобы подать документы, необходимо либо отправить письмо, либо лично прийти в отделение ZUS. При этом обязательно нужно сообщить учреждению о любых обстоятельствах, которые могут повлиять на право человека на получение пособия.

В апреле 2026 года программой уже воспользовались примерно 60 000 человек. Чаще всего выплату получают женщины, которые посвятили очень много лет воспитанию детей и из-за этого не смогли накопить достаточный трудовой стаж.