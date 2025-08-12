Пожарные в Турции ведут тяжелую борьбу с лесными пожарами в центральном регионе северо-западной провинции Чанаккале. Усилиям препятствует сильный ветер, который распространяет огонь.

Сотни жителей эвакуировались на всякий случай. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Какова ситуация с пожарами в Турции?

В борьбе с большим пожаром активно привлечены самолеты, вертолеты и наземные транспортные средства при поддержке примерно 700 человек. Власти ввели протоколы эвакуации в нескольких регионах, включая университетский городок, военные объекты и жилые кварталы.

Жителям рекомендуется воздержаться от поездок, которые не являются жизненно важными, чтобы обеспечить эффективную навигацию автомобилей экстренных служб в этом районе.



В Турции бушуют масштабные лесные пожары / Фото AA

В понедельник, 11 августа, из-за лесных пожаров временно закрыли аэропорт и отдельные участки автомагистрали. Закрытие длилось несколько часов, а после захода солнца работа возобновилась.



Дым поднимается из-под завалов после пожара в Сачакли, провинция Чанаккале / Фото AP

На зафиксированных кадрах видно, как пламя поглощало лесные районы, а в небо поднимался густой дым. Команды экстренного реагирования использовали вертолеты для забора воды из пролива Дарданеллы, в то время, как полицейские машины распыляли воду для борьбы с пожарами.

Провинция Чанаккале горит: смотрите видео

Турецкая метеорологическая служба сообщила, что температура в регионе поднялась до 33 градусов по Цельсию, что сопровождалось скоростью ветра до 66 километров в час.

Губернатор города заявил, что около 50 человек пострадали от вдыхания дыма и получили медицинскую помощь в местных учреждениях. К счастью, пока их жизни ничего не угрожает.

Днем ранее в Испании тоже бушевал сильный лесной пожар – под ударом оказался объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.