Пожежники в Туреччині ведуть важку боротьбу з лісовими пожежами в центральному регіоні північно-західної провінції Чанаккале. Зусиллям перешкоджає сильний вітер, який розповсюджує вогонь.

Сотні мешканців евакуювалися про всяк випадок. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Яка ситуація з пожежами в Туреччині?

У боротьбі з великою пожежею активно залучені літаки, гелікоптери та наземні транспортні засоби за підтримки приблизно 700 осіб. Влада запровадила протоколи евакуації в кількох регіонах, включаючи університетське містечко, військові об'єкти та житлові квартали.

Мешканцям рекомендується утриматися від поїздок, які не є життєво важливими, щоб забезпечити ефективну навігацію автомобілів екстрених служб у цьому районі.



В Туреччині вирують масштабні лісові пожежі / Фото AA

У понеділок, 11 серпня, через лісові пожежі тимчасово закрили аеропорт та окремі ділянки автомагістралі. Закриття тривало кілька годин, а після заходу сонця робота відновилася.



Дим підіймається з-під завалів після пожежі в Сачаклі, провінція Чанаккале / Фото AP

На зафіксованих кадрах видно, як полум'я поглинало лісові райони, а в небо здіймався густий дим. Команди екстреного реагування використовували гелікоптери для забору води з протоки Дарданелли, в той час, як поліцейські машини розпилювали воду для боротьби з пожежами.

Провінція Чанаккале горить: дивіться відео

Турецька метеорологічна служба повідомила, що температура в регіоні піднялася до 33 градусів за Цельсієм, що супроводжувалося швидкістю вітру до 66 кілометрів на годину.

Губернатор міста заявив, що близько 50 осіб постраждали від вдихання диму і отримали медичну допомогу в місцевих установах. На щастя, наразі їхньому життю нічого не загрожує.

