Один из самых смертоносных пожаров пронесся по Испании: 23 человека пропали без вести, есть погибшие

Пока пожарные пытались потушить масштабный пожар на юге Испании, по меньшей мере 12 человек погибли, еще 23 – пропали без вести. Этот пожар уже сейчас называют одним из самых смертоносных за всю историю страны.

Среди погибших в Испании был лишь один местный житель, а остальные, вероятно, были иностранцами, проигнорировавшими указания укрыться. Вместо этого люди пытались сбежать на машинах, пока пламя быстро распространялось по местности, пишет Reuters.

Что известно о смертоносном пожаре в Испании?

Пожар разгорелся в окрестностях города Лос-Гальярдос в провинции Альмерия, на юге страны. О жертвах и пропавших без вести уже сообщил Антонио Санс, глава управления по чрезвычайным ситуациям Андалусии.

Этот район – очень популярное место отдыха и проживания для иностранцев, особенно британцев, бельгийцев и французов.

По словам Санса, в одном из автомобилей погибли четверо человек – вероятно, британцы. Еще восемь человек были найдены мертвыми после того, как они покинули свои машины и пытались бежать пешком по маршруту, который не был обозначен в плане эвакуации. Многие обгоревшие тела еще предстоит идентифицировать с помощью анализа ДНК.

Огонь распространялся, как порох,

– заявил Хуан Мануэль Морено, региональный лидер Андалусии.

Пожар охватил 3200 гектаров, и в пятницу ожидается усиление ветра, что может разжечь огонь еще сильнее.

Некоторые из пропавших без вести, вероятно, были туристами, которых пожар застал врасплох в лесу. Эти обстоятельства напоминают пожар в Португалии в 2017 году, который также произошел во время жары и унес жизни 60 человек – причем половина из них сгорела заживо в своих автомобилях.

Пожары в этом году разгораются сильнее

Уже сейчас известно, что в этом году пожары уничтожили практически вдвое большую площадь, чем в среднем. Обычно такие сильные пожары начинаются на юге Европы только в августе, но в этом году они начались значительно раньше, поскольку растительность высыхает из-за жары.

В прошлом году сильная жара также спровоцировала самый сильный сезон лесных пожаров за три десятилетия – сгорело 330 000 гектаров – а это площадь вдвое больше, чем Лондон.