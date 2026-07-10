Серед жертв в Іспанії був лише один місцевий мешканець, а решта, ймовірно, були іноземцями, що проігнорували вказівки сховатися. Натомість люди намагалися втекти на автівках, поки полум'я швидко поширювалося місцевістю, пише Reuters.

Що відомо про смертоносну пожежу в Іспанії?

Пожежа розгорілася навколо міста Лос-Гальярдос у провінції Альмерія, що на півдні країни. Про жертв та зниклих безвісти вже повідомив Антоніо Санс, керівник відділу надзвичайних ситуацій Андалусія.

Цей район – дуже популярне місце відпочинку та життя для іноземців – особливо британців, бельгійців та французів.

За словами Санса, в одному з автомобілів загинули четверо людей – ймовірно, британців. Ще вісьмох людей знайшли мертвими після того, як вони покинули свої машини та намагалися втекти пішки маршрутом, що не був маркований як частина плану евакуації. Багато обгорілих тіл ще потрібно ідентифікувати за допомогою аналізу ДНК.

Вогонь поширювався, як порох,

– заявив Хуан Мануель Морено, регіональний лідер Андалусії.

Пожежа охопила 3200 гектарів, і посилення вітру очікується пізніше у п'ятницю, що може розпалити пожежу навіть сильніше.

Деякі з людей, що зникли безвісти, ймовірно, були туристами, яких пожежа застала зненацька у лісі. Ці обставини нагадують пожежу у Португалії 2017 року, що також сталася під час хвилі спеки та забрала життя 60 людей – і половина з них згоріла живцем у своїх автомобілях.

Пожежі розгораються цьогоріч сильніше

Вже зараз відомо, що цьогорічні пожежі спалили практично вдвічі більше площі, ніж середній показник. І зазвичай такі сильні пожежі починаються на півдні Європи лише у серпні, але цього року вони прийшли значно раніше, адже рослинність всихає через спеку.

Торік сильна спека також спровокувала найсильніший сезон лісових пожеж за три десятиліття – згоріли 330 000 гектарів – а це площа вдвічі більша, ніж Лондон.