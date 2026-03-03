Отменять билеты или подождать: насколько безопасно сейчас путешествовать в Египет

На фоне закрытия воздушного пространства над ОАЭ и роста напряженности в регионе из-за событий вокруг Ирана многие украинцы начинают отменять или откладывать свои отпуска.

Египет – это очень популярная страна для отдыха среди украинцев, не в последнюю очередь из-за доступных цен, относительную близость и невероятные пляжи. Впрочем, все больше украинцев переживают из-за того, безопасно ли сейчас путешествовать в эту страну, сообщает Посольство Украины в Египте.

Можно ли сейчас долететь до Египта?

Сейчас воздушное пространство над страной остается открытым, и в Египет можно спокойно долететь самолетом – несмотря на то, что в большинстве стран Персидского залива авиасообщение приостановили. В то же время украинцев призывают подготовиться к тому, что расписание рейсов может меняться.

В посольстве отметили, что перед вылетом нужно обязательно проверять актуальную информацию о рейсе, а также напрямую связываться с авиакомпаниями в случае каких-либо задержек. Пользоваться стоит только официальными каналами коммуникации – ведь из-за высокого уровня напряженности в регионе ситуация с безопасностью может меняться очень быстро.

В учреждении советуют:

всегда носить с собой документы, удостоверяющие личность, а также хранить бумажные и электронные копии;

поддерживать связь с семьей и близкими и информировать их о своем пребывании;

неукоснительно выполнять требования и рекомендации местных органов власти;

следить за официальными сообщениями;

избегать мест массового скопления людей, демонстраций, публичных мероприятий и акций протеста.

Посольство Украины в Египте внимательно следит за развитием событий и в случае возникновения дополнительных рисков немедленно информировать граждан,

– говорится в сообщении.

Что нужно для въезда в Египет?

Сейчас контрольно-пропускной пункт Таба работает в обычном режиме. И украинцы могут пересечь границу, если имеют загранпаспорт, срок действия которого составляет не менее 6 месяцев на момент въезда, пишет Visit Ukraine.

Кроме того, при пересечении границы взимают обязательный сбор, поэтому украинцам советуют иметь с собой доллары США наличными. А для пребывания в Египте более 14 дней, или для поездок за пределы Синайского полуострова, следует оформить туристическую визу, стоимость которой сейчас составляет 30 долларов.

Что еще следует знать путешественникам за рубежом?