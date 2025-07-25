Пассажиры шокированы: маленький предмет вызвал пожар в самолете

Во время рейса из Сиднея в Хобарт в салоне самолета начался пожар. Пассажиры испытали настоящий шок.

Пожар начался на полках над сиденьями. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Perth Now.

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Что вызвало пожар в самолете?

Инцидент произошел во время рейса VA1528 Virgin Australia из Сиднея в Хобарт. Очевидцы рассказали, что сначала в салоне начало вонять горелым, а с верхней полки начал идти дым.

Когда бортпроводники открыли этот отсек, то увидели, что это тлеет литиевая батарея.

Экипаж быстро потушил пожар еще до приземления борта. После посадки сумку с батареей вытащили, а всех пассажиров эвакуировали.

К счастью, обошлось без пострадавших – медицинская помощь не понадобилась ни одному из пассажиров.

Членов экипажа осмотрели медики, с ними также все в порядке.

Также авиакомпания Virgin Australia заявила, что судно проверили на наличие повреждений. Кроме того, для дополнительной проверки ищут пассажиров, которые сидели рядом с местом возгорания.

Напомним, что недавно над Европой задымился пассажирский самолет, который летел из Польши в Лондон.