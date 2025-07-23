Во время проверки инцидента оказалось, что Вольдбай пропустил два экстренных оповещения и телефонные звонки, потому что на его телефоне был включен беззвучный режим. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Руководитель аэропорта "Хитроу" не принимал решение о закрытии аэропорта?

Оказалось, что руководитель главного аэропорта Лондона узнал о пожаре только примерно в 6:45 утра – уже после того, как "Хитроу" остановил работу.

Он заявил, что его "разочаровало" то, что он проспал звонки об экстренной ситуации. В то же время Вольдбай доволен мерами, которые внедрили его подчиненные в кризисной ситуации.

Это не то, как я обычно работаю, но на операционном уровне были приняты все правильные решения... Конечно, такая организация, как наша, должна уметь управлять ситуацией независимо от того, находится ли капитан на мостике,

– завил он.

Напомним, что 21 марта в "Хитроу" случился пожар на подстанции. Крупнейший аэропорт Европы остановил работу, что повлияло на сотни тысяч пассажиров.

Кроме того, из-за пожара на подстанции без электричества остались более 16 300 домов, а около 150 человек эвакуировали из их домов.