Під час перевірки інциденту виявилося, що Вольдбай пропустив два екстрені сповіщення й телефонні дзвінки, бо на його телефоні був увімкнений беззвучний режим. Про це пише 24 Канал із посиланням на BBC.

Дивіться також Над Європою задимівся пасажирський літак, який летів із Польщі до Лондона

Керівник аеропорту "Гітроу" не приймав рішення про закриття аеропорту?

Виявилося, що керівник головного аеропорту Лондона дізнався про пожежу лише приблизно о 6:45 ранку – вже після того, як "Гітроу" зупинив роботу.

Він заявив, що його "розчарувало" те, що він проспав дзвінки про екстрену ситуацію. Водночас Вольдбай задоволений заходами, які впровадили його підлеглі у кризовій ситуації.

Це не те, як я зазвичай працюю, але на операційному рівні було ухвалено всі правильні рішення… Звичайно, така організація, як наша, повинна вміти керувати ситуацією незалежно від того, чи перебуває капітан на містку,

– завив він.

Нагадаємо, що 21 березня у "Гітроу" трапилась пожежа на підстанції. Найбільший аеропорт Європи зупинив роботу, що вплинуло на сотні тисяч пасажирів.

Крім того, через пожежу на підстанції без електрики залишилися понад 16 300 будинків, а близько 150 людей евакуювали із їхніх домівок.