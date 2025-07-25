Пожежа почалася на полицях над сидіннями. Про це пише 24 Канал із посиланням на Perth Now.

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Що спричинило пожежу в літаку?

Інцидент трапився під час рейсу VA1528 Virgin Australia із Сіднея до Хобарта. Очевидці розповіли, що спершу в салоні почало смердіти горілим, а з верхньої полиці почав іти дим.

Коли бортпровідники відкрили цей відсік, то побачили, що це тліє літієва батарея.

Екіпаж швидко загасив пожежу ще до приземлення борту. Після посадки сумку з батареєю витягли, а всіх пасажирів евакуювали.

На щастя, минулося без постраждалих – медична допомога не знадобилася жодному із пасажирів.

Членів екіпажу оглянули медики, з ними також все гаразд.

Також авіакомпанія Virgin Australia заявила, що судно перевірили на наявність пошкоджень. Крім того, для додаткової перевірки шукають пасажирів, які сиділи поруч із місцем загоряння.

Нагадаємо, що нещодавно над Європою задимівся пасажирський літак, який летів з Польщі до Лондона.