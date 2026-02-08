Литовцы массово едут в Польшу, чтобы купить один продукт: о чем говорится
- Литовцы все чаще ездят в Польшу за покупками из-за значительной разницы в ценах на топливо и продукты, в частности, на сливочное масло.
- Сливочное масло в Польше стоит значительно дешевле, чем в Литве, что делает его популярным товаром для литовских покупателей, которые скупают его большими партиями.
Литовцы все чаще ездят за покупками в Польшу, выбирая товары, которые там стоят значительно дешевле. В последнее время особый ажиотаж вызвал один продукт, который жители Литвы начали покупать буквально партиями.
Почему литовцы массово едут в Польшу и за каким продуктом они "охотятся" – расскажет издание In Poland.
Почему литовцы массово едут в Польшу?
В течение последних недель литовские медиа активно обсуждают разницу в ценах между Литвой и Польшей. Сначала внимание привлекли расходы на топливо.
Как пишет Lithuania Tribune, после Нового года литовские водители столкнулись с резким подорожанием бензина и дизеля. Причиной стало повышение акцизного налога. Правительство объяснило новые ставки необходимостью увеличения расходов на оборону, медицину и охрану окружающей среды.
В результате жители приграничных районов начали массово заправляться на польских АЗС, что уже влияет на поступления в бюджет Литвы.
За каким продуктом "охотятся" литовцы?
Однако литовцев беспокоит не только топливо. Все больше жалоб касается стоимости продуктов в супермаркетах. Особенно заметной стала разница в цене на сливочное масло. В конце января пачка масла в литовских магазинах стоила около 3,50 евро (примерно 14,80 злотых). В Польше же этот продукт можно приобрести по обычной цене примерно за 4 злотых, а во время акций – еще дешевле.
Литовцы отмечают, что поездки в польские магазины стали выгодными настолько, что масло часто скупают большими партиями – впрок. Такой спрос уже превратил сливочное масло в настоящий "хит пограничного шопинга".
Почему цены такие разные?
Экономисты объясняют ситуацию тем, что в Европейском Союзе сейчас существуют значительные запасы сливочного масла, и с осени прошлого года цены на него постепенно снижаются. Впрочем, Литва стала исключением: там стоимость продукта, наоборот, продолжила расти.
