Квартиры тогда самые дешевые: вот когда лучшее время для переезда в Испанию
- Украинка рекомендует переезжать в Испанию с октября по март из-за меньшего количества туристов и более доступных цен на жилье.
- Особенно выгодно переезжать в осенне-зимний период, когда выбор квартир больше, а цены ниже.
Украинка, живущая в Испании, раскрыла лучшее время для переезда. И, оказывается, есть одно время года, когда делать этого точно не стоит.
Многие проживают за рубежом, и Испания является достаточно популярным выбором. Но перед тем, как ехать в страну и начинать искать там жилье, стоит учесть несколько важных моментов, сообщает 24 Канал со ссылкой на yana.launova.
Когда не стоит переезжать в Испанию?
Сама украинка переехала в Испанию осенью, аж в ноябре – и считает, что это было лучшим решением. Дело в том, что далеко не все времена года так же хорошо подходят для переезда.
Почему стоит переезжать с осени, зимой или к весне? Потому что гораздо, во-первых, меньше туристов, нет туристического сезона и есть большой выбор квартир,
– поделилась украинка.
Впрочем, это не единственное преимущество. Она заметила, что и цены после завершения сезона значительно уменьшаются, и можно найти лучшее жилье по более приемлемой цене. Особенно это касается крупных городов, где владельцы недвижимости пытаются заработать на туристах.
Украинка рассказала о переезде в Испанию: смотрите видео
Украинка советует переезжать в Испанию с октября по март – даже в апреле в некоторых регионах страны уже может начинаться туристический сезон.
