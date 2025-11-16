Квартири тоді найдешевші: ось коли найкращий час для переїзду до Іспанії

Українка, що живе в Іспанії, розкрила найкращий час для переїзду. І, виявляється, є одна пора року, коли робити цього точно не варто.

Чимало людей проживають за кордоном, і Іспанія є досить популярним вибором. Та перед тим, як їхати до країни та починати шукати там житло, варто врахувати кілька важливих моментів, повідомляє 24 Канал з посиланням на yana.launova.

Коли не варто переїжджати до Іспанії?

Сама українка переїхала до Іспанії восени, аж у листопаді – і вважає, що це було найкращим рішенням. Річ у тому, що далеко не всі пори року так само добре підходять для переїзду.

Чому варто переїжджати з осені, взимку чи до весни? Тому що набагато, по-перше, менше туристів, немає туристичного сезону і є великий вибір квартир,

– поділилася українка.

Втім, це не єдина перевага. Вона зауважила, що й ціни після завершення сезону значно зменшуються, і можна знайти краще житло за більш прийнятною ціною. Особливо це стосується великих міст, де власники нерухомості намагаються заробити на туристах.

Українка розповіла про переїзд до Іспанії: дивіться відео

Українка радить переїжджати до Іспанії з жовтня по березень – навіть у квітні в деяких регіонах країни вже може починатися туристичний сезон.

