Названы 10 лучших авиакомпаний мира: ни одна из них не является европейской

Skytrax – это престижный 5-звездочный рейтинг авиакомпаний, который ежегодно оценивает их и отбирает лучшие. И в этом году европейские компании снова не попали даже в первую десятку.

Престижный мировой рейтинг авиакомпаний уже опубликован, и в 2026 году в нем снова доминируют азиатские и ближневосточные перевозчики. Skytrax, международная рейтинговая организация воздушного транспорта, действует ещё с 1999 года, и получить пятизвёздочную оценку удаётся очень немногим операторам, пишет Euronews.

Интересно Можно ли отказаться от рентгеновской проверки в аэропорту: неожиданный ответ

Как авиакомпания может получить пятизвездочный рейтинг?

Для того, чтобы получить самую высокую оценку, операторы должны пройти достаточно строгие тесты. Skytrax избегает оценивать отзывы клиентов – все из-за того, что они якобы "не могут обеспечить последовательную, единую глобальную систему оценки качества для авиационной отрасли".

Вместо этого рассматривают передовые стандарты качества каждой авиакомпании в таких факторах:

обслуживание персонала;

согласованность флота авиакомпании;

наземные и бортовые предложения.

Пятизвездочный рейтинг не требует, чтобы авиакомпания получила высокие оценки в каждой категории, но определенных критериев все же нужно достичь. В избранных авиакомпаниях этого года не названы конкретные цифры, поэтому они в дальнейшем представлены в алфавитном порядке.

Какие авиакомпании лучшие в 2026 году?

В этом году в 5-звездочном рейтинге Skytrax оказались 10 авиакомпаний.

All Nippon Airways, Япония. Компания получает 5-звездочный рейтинг уже 13 лет подряд.

Высокий рейтинг обусловлен постоянным предоставлением высококачественных услуг, глубоким пониманием различных потребностей наших клиентов по всему миру и постоянным совершенствованием наших услуг,

– заявила авиакомпания.

Asiana Airlines , Южная Корея. Оценку помогли получить сочетание чистоты, качества еды и напитков, обслуживания, места и удобства на борту.

, Южная Корея. Оценку помогли получить сочетание чистоты, качества еды и напитков, обслуживания, места и удобства на борту. Cathay Pacific Airways , Гонконг. Особую похвалу авиакомпания получила за работу в Международном аэропорту Гонконга, а также за качество обслуживания и работу персонала.

, Гонконг. Особую похвалу авиакомпания получила за работу в Международном аэропорту Гонконга, а также за качество обслуживания и работу персонала. EVA Air , Тайвань. Эта авиакомпания получает свой рейтинг уже 11-й год подряд.

, Тайвань. Эта авиакомпания получает свой рейтинг уже 11-й год подряд. Hainan Airlines, Китай. Здесь стандарты обслуживания высокие не только в бизнес-классе, но и в эконом-классе.

Japan Airlines , Япония. Авиакомпания удерживает свой рейтинг уже 5 лет подряд.

, Япония. Авиакомпания удерживает свой рейтинг уже 5 лет подряд. Korean Air , Южная Корея. Этого перевозчика похвалили за стабильно высокий уровень качества.

, Южная Корея. Этого перевозчика похвалили за стабильно высокий уровень качества. Qatar Airways , Катар. Национальный перевозчик Катара одним из первых получил награду, и поддерживает свою репутацию уже не один год.

, Катар. Национальный перевозчик Катара одним из первых получил награду, и поддерживает свою репутацию уже не один год. Singapore Airlines , Сингапур. Высочайших стандартов придерживаются и на региональных, и на дальнемагистральных рейсах.

, Сингапур. Высочайших стандартов придерживаются и на региональных, и на дальнемагистральных рейсах. STARLUX Airlines, Тайвань. Компания работает всего 6 лет, но уже получила престижную награду за исключительную работу бортпроводников.

Что стоит знать во время путешествия по Европе?

Между тем одна из самых популярных европейских авиакомпаний, Ryanair, планирует еще строже штрафовать пассажиров за одну ошибку – слишком большую ручную кладь. При этом украинцы, путешествующих из аэропорта в Кракове, жалуются, что там работники авиакомпании придираются особенно сильно, и часто заставляют доплачивать более 60 евро даже в случае, если сумка соответствует разрешенным размерам.

К тому же работники Ryanair получают бонусы за каждую найденную слишком большую ручную кладь. Недавно этот бонус повысили уже второй раз за несколько лет, и сейчас он составляет 3,50 евро за сумку.