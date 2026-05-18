Престижний світовий рейтинг авіакомпаній вже опубліковано, і 2026 року в ньому знову домінують азійські та близькосхідні перевізники. Skytrax, міжнародна рейтингова організація повітряного транспорту, діє ще з 1999 року, і отримати п'ятизіркову оцінку вдається дуже небагатьом операторам, пише Euronews.

Як авіакомпанія може отримати п'ятизірковий рейтинг?

Для того, аби отримати найвищу оцінку, оператори мають пройти досить суворі тести. Skytrax уникає оцінювати відгуки клієнтів – все через те, що вони начебто "не можуть забезпечити послідовну, єдину глобальну систему оцінки якості для авіаційної галузі".

Замість цього розглядають передові стандарти якості кожної авіакомпанії у таких факторах:

обслуговування персоналу;

узгодженість флоту авіакомпанії;

наземні та бортові пропозиції.

П'ятизірковий рейтинг не вимагає, аби авіакомпанія отримала найвищі оцінки у кожній категорії, але певних критеріїв все ж потрібно досягнути. В обраних авіакомпаніях цього року не названі конкретні цифри, тож вони надалі представлені в алфавітному порядку.

Які авіакомпанії найкращі 2026 року?

Цього року в 5-зірковому рейтингу Skytrax опинилися 10 авіакомпаній.

All Nippon Airways, Японія. Компанія отримує 5-зірковий рейтинг вже 13 років поспіль.

Високий рейтинг зумовлений постійним наданням високоякісних послуг, глибоким розумінням різноманітних потреб наших клієнтів по всьому світу та постійним удосконаленням наших послуг,

– заявила авіакомпанія.

Asiana Airlines , Південна Корея. Оцінку допомогли отримати поєднання чистоти, якості їжі та напоїв, обслуговування, місця та зручності на борту.

, Гонконг. Особливу похвалу авіакомпанія отримала за роботу у Міжнародному аеропорту Гонконгу, а також за якість обслуговування та роботу персоналу.

, Тайвань. Ця авіакомпанія отримує свій рейтинг вже 11-й рік поспіль.

Hainan Airlines, Китай. Тут стандарти обслуговування високі не лише в бізнес-класі, але й в економ-класі.

Japan Airlines , Японія. Авіакомпанія утримує свій рейтинг вже 5 років поспіль.

, Південна Корея. Цього перевізника похвалили за стабільно високий рівень якості.

, Катар. Національний перевізник Катару одним з перших отримав відзнаку, і підтримує свою репутацію вже не один рік.

, Сингапур. Найвищих стандартів дотримуються і на регіональних, і на далекомагістральних рейсах.

, Сингапур. Найвищих стандартів дотримуються і на регіональних, і на далекомагістральних рейсах. STARLUX Airlines, Тайвань. Компанія працює лише 6 років, але вже отримала престижну нагороду через виняткову роботу бортпровідників.

Що варто знати під час подорожі Європою?

Тим часом одна з найбільш популярних європейських авіакомпаній, Ryanair, планує ще суворіше штрафувати пасажирів за одну помилку – завелику ручну поклажу. При цьому українці, що подорожують з аеропорту у Кракові, скаржаться, що там працівники авіакомпанії прискіпуються особливо сильно, і часто змушують доплачувати понад 60 євро навіть у випадку, якщо сумка відповідає дозволеним розмірам.

До того ж працівники Ryanair отримують бонуси за кожну знайдену завелику ручну поклажу. Нещодавно цей бонус підвищили вже вдруге за кілька років, і наразі він становить 3,50 євро за сумку.