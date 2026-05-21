Этот неожиданный город назван лучшим для экспатов 2026 года: он в Европе
- Лиссабон признан лучшим городом для экспатов в 2026 году по данным Global Citizen Solutions, получив 88,49 балла.
- Рейтинг учитывает такие факторы, как стоимость жизни, безопасность, качество воздуха, легкость обустройства и владение английским языком среди местных жителей.
Все больше людей со всего мира переезжают за границу в поисках лучшей работы, баланса между ней и отдыхом и качества жизни. И столица неожиданной страны, имеющей далеко не самую сильную экономику в ЕС, оказалась лучшей для экспатов.
Новое исследование, определившее лучший город для экспатов, учитывает даже самые неожиданные факторы: от здравоохранения до легкости в обустройстве. И европейские города доминируют в рейтинге, пишет Euronews.
Интересно "Здесь реально платят больше": украинка раскрыла самый недооцененный регион Испании
Почему многие люди стремятся жить за границей?
Согласно данным Департамента экономических и социальных дел ООН, сейчас более 300 миллионов человек живут за пределами страны рождения. Эта цифра уже почти вдвое больше, чем в 1990 году, и в дальнейшем она будет только расти.
После пандемии количество удаленных работников возросло, и так же стало больше и цифровых кочевников.
Кто такие цифровые кочевники?
Цифровые кочевники – это люди, имеющие удаленную работу и ведущие свою жизнь "кочевым" способом. Они работают удаленно из публичных библиотек, кафе, кооперативных помещений или даже из автомобилей. Многие путешествуют и не задерживаются в одной стране или городе надолго.
Также о переезде в другую страну часто задумываются пенсионеры, а количество переездов в связи с работой в 2026 году остается стабильно высоким.
Какой город является лучшим для иностранцев?
Сейчас список от консалтинговой фирмы Global Citizen Solutions – это первый рейтинг 35 городов, которые экспаты считают самыми комфортными. И компания оценивает не только "традиционные" показатели городов, но и:
- стоимость жизни;
- безопасность;
- качество воздуха;
- здравоохранение;
- легкость обустройства;
- владение английским языком среди местных жителей;
- повышенная мобильность;
- паспортная сила;
- безвизовый режим.
И, после детальной оценки многих городов по шкале от 0 до 100 баллов оказалось, что наиболее дружественным и удобным для экспатов является Лиссабон – столица Португалии.
Лиссабон – это лучший город для экспатов в мире / Фото Pexels
Лиссабон получил 88,49 балла. Вот какие еще города попали в верхушку рейтинга:
- Амстердам, Нидерланды;
- Мельбурн, Австралия;
- Вена, Австрия;
- Барселона, Испания;
- Сингапур;
- Окленд, Новая Зеландия.
Есть ли какие-то минусы в жизни в Португалии?
Несмотря на то, что Лиссабон – это самый комфортный город для иностранцев, на несколько вещей перед переездом следует учесть обязательно, особенно украинцам. Португалия – это достаточно популярная страна, но украинка, живущая там уже достаточно давно, призналась, что и недостатков там не хватает.
В комплекте с невероятной природой и прекрасным климатом идут также "мизерные выплаты" для беженцев и отсутствие высокооплачиваемой работы. Для украинцев вакансии чаще всего находятся именно в сфере уборки, а минимальная зарплата в Португалии сейчас составляет 920 евро – вот только цены на аренду в столице почти такие же.