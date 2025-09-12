Одно невероятно красивое место в Европе уже пятый год подряд признается лучшим городом для отдыха на всем континенте –и оно совсем недалеко от Украины.

В Европе есть немало прекрасных мест, идеально подойдут для отдыха на выходные, или даже для недельного отпуска, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express. Впрочем, один город был назван лучшим.

Интересно Что нельзя перевозить через границу: полный список запрещенных продуктов и вещей

Какой город лучше всего для отдыха в Европе?

Согласно опросу Witch? лучшим городом для отдыха является Краков – и он избирается победителем уже пятый год подряд. Лучшим городом он назван с учетом семи критериев: еды, проживания, культурных памятников, шопинга, удобства передвижения, отсутствия толпы и соотношение цены и качества. После этого на основе удовлетворенности туристов рассчитали общий балл – и Краков занял первое место с невероятным результатом в 92%.

Город получил все пять звезд за удобство передвижения, проживания и еду и напитки. Кроме того, это было единственное место, получившее также и самую высокую оценку за соотношение цены и качества – ведь в среднем проживание в городе стоит всего 4 800 гривен за ночь.

Поражает Краков и своими культурными достопримечательностями – это красивый город, что имеет невероятно нарядный вид в любое время года – и летом, и летом и перед Рождеством, и на Пасху.

Вот несколько городов, которые также вошли в короткий список лучших для путешествий:

Венеция;

Валенсия;

Вена;

Стамбул.



Краков идеально подходит для отдыха в Европе / Фото Pexels

Какие еще новости из Польши стоит знать?