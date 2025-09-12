5 років поспіль це місто вважається найкращим для відпочинку в Європі: несподіваний переможець
- Краків визнано найкращим містом для відпочинку в Європі п'ятий рік поспіль за опитуванням Witch?, отримавши 92% загального балу за сім критеріями, включаючи зручність пересування та співвідношення ціни та якості.
- Окрім Кракова, до списку найкращих міст для подорожей увійшли Венеція, Валенсія, Відень та Стамбул.
Одне неймовірно гарне місце в Європі вже п'ятий рік поспіль визнається найкращим містом для відпочинку на усьому континенті – і воно зовсім недалеко від України.
В Європі є чимало прекрасних місць, що ідеально підійдуть для відпочинку на вихідні, або ж навіть для тижневої відпустки, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express. Втім, одне місто було названо найкращим.
Цікаво Що не можна перевозити через кордон: повний список заборонених продуктів і речей
Яке місто найкраще для відпочинку у Європі?
Згідно з опитуванням Witch? найкращим містом для відпочинку є Краків – і він обирається переможцем вже п'ятий рік поспіль. Найкращим містом його названо з врахуванням семи критеріїв: їжі, проживання, культурних пам'яток, шопінгу, зручності пересування, відсутності натовпу та співвідношення ціни та якості. Після цього на основі задоволеності туристів розрахували загальний бал – і Краків посів перше місце з неймовірним результатом у 92%.
Місто отримало усі п'ять зірок за зручність пересування, проживання та їжу й напої. Окрім того, це було єдине місце, що отримало також і найвищу оцінку за співвідношення ціни та якості – адже в середньому проживання в місті коштує всього 4 800 гривень за ніч.
Вражає Краків і своїми культурними пам'ятками – це красиве місто, що має неймовірно ошатний вигляд у будь-яку пору року – і влітку, і перед Різдвом, і на Великдень.
Ось кілька міст, які також увійшли до короткого списку найкращих для подорожей:
- Венеція;
- Валенсія;
- Відень;
- Стамбул.
Краків ідеально відходить для відпочинку в Європі / Фото Pexels
Які ще новини з Польщі варто знати?
- Наприкінці серпня Україна дозволила чоловікам від 18 до 22 років виїжджати за кордон – і через це значно зросла кількість молодих чоловіків, що перетнули кордон Польщі. Втім, про масову еміграцію говорити поки зарано.
- Також Польща посилила контроль за виплатами 800+, "Добрий старт" та "Активні батьки" – і відтепер право на отримання допомоги залежатиме від працевлаштування батьків.
- Окрім того, посол України в Польщі запропонував запровадити українську мову як другу іноземну в польських школах – і це призвело до суперечок.