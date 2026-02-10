"Ни разу не пожалела": украинка раскрыла лучший регион Испании

Украинка переехала в малоизвестный регион Испании уже год назад – и сейчас считает его лучшим во всей стране.

Для жизни в Испании выбрала Астурию – невероятно живописный регион на севере Испании, о котором многие украинцы даже не догадываются, сообщает waiild3.

Какой регион Испании украинка считает лучшим?

Блогерша поделилась, что за более чем год жизни в Астурии ни разу не пожалела о переезде именно сюда – хотя это далеко не самое популярное место в Испании. Но именно этот регион подошел ей практически по всем критериям.

Это совсем не та Испания, которую обычно представляют. Здесь океан, горы, туман, дожди, природа – будто из фильма,

– поделилась девушка.

Лето в Астурии не жаркое, а очень комфортное: температура редко поднимается выше 29 градусов. Кроме того, там очень свежий воздух, а сам регион очень чистый – не только в больших городах, но и в маленьких деревнях.

Украинка рассказала о жизни в Астурии: смотрите видео

Нет мусора. Все опрятно, ухожено, цветные домики местных выглядят как из фильма. И еще здесь очень все зеленое: из-за частых дождей трава и деревья насыщенно-зеленого цвета,

– рассказала украинка.

Особенно ей нравятся местные жители. По словам девушки, испанцы в целом очень открытые и доброжелательные, а за год жизни в стране еще никто не отказывал ей в помощи.

Кроме того, регион – не туристический, и путешественников там немного. Поэтому он идеально подходит для тихой и спокойной жизни среди природы.

Какие цены в Астурии?

Астурия еще и приятно порадует тем, что цены там значительно ниже, чем во многих южных регионах Испании, пишет Numbeo.

В частности, аренда однокомнатной квартиры в центре города обойдется в этом регионе в 693 евро, а за пределами центра – в 540 евро. Зато среднемесячная зарплата после уплаты налогов – 1769 евро.

Что еще рассказывают украинцы в Испании?