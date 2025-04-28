Массовые отключения света на юге Европы: в сети появились видео транспортного коллапса

На юге Европы, в частности в Испании, произошли массовые отключения света. В результате этого остановились поезда в метро Мадрида и Барселоны.

Пассажирам пришлось выйти из вагонов и идти пешком. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на El Mundo.

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Что известно об отключении света в южной Европе

По данным издания, отключение света произошло во всей Испании. Однако на юге и севере полуострова начинает восстанавливаться напряжение. Кроме этого, вероятно, пострадали некоторые районы Франции и Португалии.

Поезда в метро Испании не курсируют из-за отключения света: видео очевидцев

Источники из Министерства экологического перехода отмечают, что третий вице-президент Сара Аагесен едет в центр управления Red Electrica, чтобы узнать о ситуации из первых уст и проследить за событием. Она уверяет, что будут приняты все необходимые меры для скорейшего восстановления нормальной жизни.