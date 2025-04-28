Пассажирам пришлось выйти из вагонов и идти пешком. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на El Mundo.
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Что известно об отключении света в южной Европе
По данным издания, отключение света произошло во всей Испании. Однако на юге и севере полуострова начинает восстанавливаться напряжение. Кроме этого, вероятно, пострадали некоторые районы Франции и Португалии.
Поезда в метро Испании не курсируют из-за отключения света: видео очевидцев
Источники из Министерства экологического перехода отмечают, что третий вице-президент Сара Аагесен едет в центр управления Red Electrica, чтобы узнать о ситуации из первых уст и проследить за событием. Она уверяет, что будут приняты все необходимые меры для скорейшего восстановления нормальной жизни.