"На улице никто не закатывает глаза": украинка раскрыла, в какой стране быть мамой легко

Украинка, живущая в Германии, отметила для себя, что быть мамой в этой стране быть очень легко.

Перед переездом люди обычно оценивают немало факторов, и то, насколько легко воспитывать детей в той или иной стране – далеко не последний из них. В Германии об этом беспокоиться вообще не стоит, сообщает kristinatuta.

Почему украинке легко быть мамой в Германии?

Дороги

Первый пункт, на который обратила внимание украинка – это дороги. С коляской в Германии можно ехать где угодно, ведь повсюду ровные тропинки, без ям и препятствий.

В магазин без лестницы, без нервов – повсюду есть лифты или пандусы,

– поделилась женщина.

Kindergeld

В Германии на ребенка можно ежемесячно получать пособие в размере 250 евро. Также существует программа Elterngeld – с ней по крайней мере один из родителей может не работать и ухаживать за ребенком. Программа предусматривает финансовую компенсацию для родителей, что после рождения ребенка сократили рабочие часы или временно не работают, чтобы иметь возможность больше времени проводить с детьми, пишет Handbook Germany.

А еще Hebamme. Представьте, после родов к тебе домой приходит специально обученная женщина, которая помогает тебе с ребенком. Как держать, как кормить, как обработать пупок, поддерживает не только физически, но и морально. И это бесплатно,

– добавила украинка.

Кроме того, для нее важным пунктом также является то, что врачи в Германии не имеют превосходства – они объясняют, слушают и не обесценивают. А на улице никто не закатывает глаза, если ребенок кричит.

