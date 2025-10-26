Бесплатная медицина в Испании: украинка рассказала о плюсах и минусах

Украинка, которая уже несколько лет живет в Испании, рассказала, на каком уровне медицина в стране и на что могут рассчитывать украинцы, переезжающие туда.

Украинцы, переезжающие в Испанию и получающие там временную защиту, имеют доступ к бесплатной медицине, сообщает 24 Канал со ссылкой на ira.fedoriichuk.

Какая медицина в Испании?

Для того, чтобы получить доступ к бесплатной медицине в Испании, украинцам нужно оформить временную защиту и terjeta sanitaria – сделать это можно в ближайшей государственной поликлинике.

Что включает в себя бесплатная медицина? Во-первых – семейного врача, что принимает, осматривает и дает направление к узким специалистам, например кардиолог, гастроэнтеролог, дерматолог, офтальмолог и так далее,

– поделилась украинка.

Кроме того, украинцы могут проходить обследование и делать анализы в Испании бесплатно. Местная медицина покрывает также частичную или полную стоимость некоторых лекарств.

Украинка рассказала о медицине в Испании: смотрите видео

Еще одно преимущество – это бесплатные прививки и вакцинация для детей.

Но не обошлось и без недостатков. И самый большой из них – это то, что ждать приема у узкого специалиста можно очень долго. Иногда это неделя, иногда месяц, а иногда – даже полгода. И именно поэтому многие в Испании выбирают платное медицинское страхование.

