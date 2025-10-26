Безкоштовна медицина в Іспанії: українка розповіла про плюси і мінуси
- Українці, які переїздять до Іспанії та отримують тимчасовий захист, мають доступ до безкоштовної медицини, включаючи обстеження, аналізи та часткове покриття ліків.
- Основним недоліком є довге очікування прийому у вузького спеціаліста, що може тривати від тижня до пів року.
Українка, що вже кілька років живе в Іспанії, розповіла, на якому рівні медицина в країні та на що можуть розраховувати українці, що переїздять туди.
Українці, що переїздять до Іспанії та отримують там тимчасовий захист, мають доступ до безкоштовної медицини, повідомляє 24 Канал з посиланням на ira.fedoriichuk.
Цікаво Чехи масово їдуть до Польщі: у чому причина
Яка медицина в Іспанії?
Для того, аби отримати доступ до безплатної медицини в Іспанії, українцям потрібно оформити тимчасовий захист та terjeta sanitaria – зробити це можна у найближчий державній поліклініці.
Що включає в себе безкоштовна медицина? По-перше – сімейного лікаря, що приймає, оглядає та дає направлення до вузьких спеціалістів, як-от кардіолог, гастроентеролог, дерматолог, офтальмолог і так далі,
– поділилася українка.
Окрім того, українці можуть проходити обстеження та робити аналізи в Іспанії безкоштовно. Місцева медицина покриває також часткову або повну вартість деяких ліків.
Українка розповіла про медицину в Іспанії: дивіться відео
Ще одна перевага – це безплатні щеплення та вакцинація для дітей.
Але не обійшлося й без недоліків. І найбільший з них – це те, що чекати прийому у вузького спеціаліста можна дуже довго. Іноді це тиждень, іноді місяць, а іноді – навіть пів року. І саме через це чимало людей в Іспанії обирають платне медичне страхування.
Які ще новини про українців за кордоном варто знати?
Українка розповіла, як в Іспанії ставляться до українців – і сама вона цим ставленням була дуже здивована.
А українка, що переїхала до Швейцарії, розповіла, для кого підійде ця країна. Місцеві мешканці полюбляють економити та живуть розмірено і неспішно.