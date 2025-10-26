Безкоштовна медицина в Іспанії: українка розповіла про плюси і мінуси

Українка, що вже кілька років живе в Іспанії, розповіла, на якому рівні медицина в країні та на що можуть розраховувати українці, що переїздять туди.

Українці, що переїздять до Іспанії та отримують там тимчасовий захист, мають доступ до безкоштовної медицини, повідомляє 24 Канал з посиланням на ira.fedoriichuk.

Яка медицина в Іспанії?

Для того, аби отримати доступ до безплатної медицини в Іспанії, українцям потрібно оформити тимчасовий захист та terjeta sanitaria – зробити це можна у найближчий державній поліклініці.

Що включає в себе безкоштовна медицина? По-перше – сімейного лікаря, що приймає, оглядає та дає направлення до вузьких спеціалістів, як-от кардіолог, гастроентеролог, дерматолог, офтальмолог і так далі,

– поділилася українка.

Окрім того, українці можуть проходити обстеження та робити аналізи в Іспанії безкоштовно. Місцева медицина покриває також часткову або повну вартість деяких ліків.

Українка розповіла про медицину в Іспанії: дивіться відео

Ще одна перевага – це безплатні щеплення та вакцинація для дітей.

Але не обійшлося й без недоліків. І найбільший з них – це те, що чекати прийому у вузького спеціаліста можна дуже довго. Іноді це тиждень, іноді місяць, а іноді – навіть пів року. І саме через це чимало людей в Іспанії обирають платне медичне страхування.

