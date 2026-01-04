Лето, сиеста и стоимость жизни: украинка развенчала популярные мифы об Испании

Украинка, которая уже несколько лет живет в Испании, развенчала наиболее популярные мифы об этой стране.

Испания – это очень популярная страна. Но даже люди, планирующие переезжать туда или ехать на отдых, часто не подозревают, что немало историй, которые они слышали об Испании – это лишь миф, сообщает 24 Канал со ссылкой на ira.fedoriichuk.

Интересно 5 ошибок при переезде в Испанию: большинство украинцев и не подозревают

Какие есть мифы об Испании?

Вечное лето

Многие убеждены, что Испания – это страна, где всегда солнце и лето, а температура никогда не опускается.

На самом деле здесь не ходят в купальнике круглый год,

– поделилась украинка.

А в некоторых регионах зимой теплее может быть на улице, чем в квартире, а утром и вечером очень прохладно. В Мадриде могут случаться морозы, а в северных городах регулярно выпадает снег. Испания – это достаточно большая страна, и климат там разнообразный.

Хочете підтримати рідних, які залишилися в Україні? Спробуйте TransferGo — сервіс, з яким гроші можна надіслати швидко, безпечно та за вигідним курсом.

Украинка развенчала популярные мифы об Испании: смотрите видео

Дешевая страна

Для многих людей основной причиной для переезда именно в Испанию является мнение о том, что там дешево. Впрочем, украинка убеждена, что это – не более, чем миф. Например, цены на аренду в крупных городах "космические".

А вот арендовать жилье за 500 – 700 евро можно разве что в селе или в небольшом городе. А вот в Малаге за эти деньги получится снять разве что комнату.

Сиеста

Она в Испании действительно существует, но это не означает, что среди дня испанцы ложатся спать. Некоторые магазины на время сиесты могут закрываться, но большинство все же работают, как и обычно.

Что еще об Испании рассказывают украинцы?