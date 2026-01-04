Лето, сиеста и стоимость жизни: украинка развенчала популярные мифы об Испании
- Испания не имеет вечного лета, климат разнообразный, с морозами в Мадриде и снегом на севере.
- Испания не является дешевой страной, аренда в крупных городах дорогая, а сиеста не означает, что все спят днем.
Украинка, которая уже несколько лет живет в Испании, развенчала наиболее популярные мифы об этой стране.
Испания – это очень популярная страна. Но даже люди, планирующие переезжать туда или ехать на отдых, часто не подозревают, что немало историй, которые они слышали об Испании – это лишь миф, сообщает 24 Канал со ссылкой на ira.fedoriichuk.
Интересно 5 ошибок при переезде в Испанию: большинство украинцев и не подозревают
Какие есть мифы об Испании?
Вечное лето
Многие убеждены, что Испания – это страна, где всегда солнце и лето, а температура никогда не опускается.
На самом деле здесь не ходят в купальнике круглый год,
– поделилась украинка.
А в некоторых регионах зимой теплее может быть на улице, чем в квартире, а утром и вечером очень прохладно. В Мадриде могут случаться морозы, а в северных городах регулярно выпадает снег. Испания – это достаточно большая страна, и климат там разнообразный.
Хочете підтримати рідних, які залишилися в Україні? Спробуйте TransferGo — сервіс, з яким гроші можна надіслати швидко, безпечно та за вигідним курсом.
Украинка развенчала популярные мифы об Испании: смотрите видео
Дешевая страна
Для многих людей основной причиной для переезда именно в Испанию является мнение о том, что там дешево. Впрочем, украинка убеждена, что это – не более, чем миф. Например, цены на аренду в крупных городах "космические".
А вот арендовать жилье за 500 – 700 евро можно разве что в селе или в небольшом городе. А вот в Малаге за эти деньги получится снять разве что комнату.
Сиеста
Она в Испании действительно существует, но это не означает, что среди дня испанцы ложатся спать. Некоторые магазины на время сиесты могут закрываться, но большинство все же работают, как и обычно.
Что еще об Испании рассказывают украинцы?
- Впрочем, есть в Испании и недостатки. В частности, украинка, живущая в стране, пожаловалась на то, что там немало бюрократии, а сами испанцы никогда никуда не спешат.
- Кроме того, большой проблемой является и языковой барьер – многие испанцы вообще не знают английского языка.