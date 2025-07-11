"Это все были реальные вопросы": блогер возмутилась мифам об Украине, в которые верят европейцы

Во время поездок за границу немало украинцев удивляются тому, какой отличается жизнь в других странах. Но, оказывается, немало европейцев также много не знают об Украине.

Украинка в тиктоке поделилась несколькими самыми странными вопросами, которые ей задавали европейцы, сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток ksymova.

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Странные вопросы от европейцев об Украине

Украинка, что сейчас живет в Германии, рассказала, что многие европейцы до сих пор верят в мифы об Украине и порой задают довольно необычные вопросы. Например, как-то блогера спросили, есть ли в Украине свой язык. Также немало европейцев думают, что война в Украине уже закончилась.

Европейцы задают странные вопросы об Украине: смотрите видео

В Украине есть только фермерство?

Еще у блогера спрашивали, есть ли в Украине только фермерство, и ездят ли украинцы на тракторах.

Да, конечно: Львов, Одесса, Харьков, Киев – это такие большие фермы. Да и бери ниже: мы и не на тракторах, но и на коровах еще ездим,

– пошутила в ответ девушка.

Некоторые немцы также спрашивали у украинки, есть ли в Украине своя культура – ведь им приходилось слышать, вроде бы Тарас Шевченко – это "русский" поэт.

А что, у вас только водку пьют?

На этот странный вопрос блогер также пошутила, мол – так, сколько лет исполнилось, столько стопочек и нужно выпить.

И, да, это были реальные вопросы, которые я получала от немцев. Поэтому украинцы за рубежом – работайте с осведомленностью европейцев о том, что Украина – это очень большая страна с большими возможностями,

– подытожила девушка.

К слову, ранее мы уже рассказывали, что удивило британку в Англии после жизни в Украине.